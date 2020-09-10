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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

10.09.2020 11:10

Son güncelleme : 10.09.2020 11:20
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) faiz kararı öncesi güne düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 13.221 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.979 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 5.023 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 6.997 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 19.723 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1822 seviyesinden işlem görüyor. Brexit gelişmeleri sonrası altı gün üst üste değer kaybettikten sonra dün yükselen sterlin/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,3008 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün toplanacak ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak sözle yönlendirme stratejisinin öneminin arttığını kaydetti.

Son dönemde tahminlerin üzerinden değerlenmesi sebebiyle Euro Bölgesi'nde ihracatını olumsuz etkilemesi söz konusu olan avronun, bankanın ana gündemi olacağını aktaran analistler, karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, Avrupa Birliği ile İngiltere arasında son aşamasına gelinen Brexit görüşmelerine ilişkin gelişmelerin de risk algısını etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını ifade eden analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.


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