Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

24.09.2020 12:13

Son güncelleme : 24.09.2020 13:03
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 azalarak 356 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 12.570 puan oldu.



AA

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 5.840 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 4.761 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 6.612 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 18.854 puanda seyrediyor.

Bugün 1,1645 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1670'den işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Dün,dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ettiğini ifade eden analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının da tedbirleri tekrar gündeme getirdiğini kaydetti.


ETİKETLER
Avrupa borslarıson haberPiyasaPiyasa Caddesi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:471.102
Değişim :  -0,07% |  -0,72
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.104 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler12:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 23,98 21.128.433 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.756.795 % 10,00  
AKMGY 70,40 1.866.445 % 10,00  
ACSEL 14,76 22.695.474 % 9,99  
AYCES 113,40 1.607.579 % 9,99  
daha fazla
12:47 Alış Satış %  
Dolar 7,6867 7,6913 % -0,12  
Euro 8,9536 8,9624 % -0,15  
Sterlin 9,7727 9,8217 % -0,03  
Frank 8,2810 8,3308 % -0,30  
Riyal 2,0479 2,0581 % 0,00  
daha fazla
12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 -12,57  
Altın Gr. 458 458 -3,50  
Cumhuriyet 3.050 3.100 -27,00  
Tam 3.033 3.108 -37,59  
Yarım 1.466 1.503 -18,19  
Çeyrek 735 752 -9,09  
Gümüş.Ons 22,08 22,12 -0,68  
Gümüş Gr. 5,46 5,47 -0,17  
B. Petrol 41,70 41,70 -0,07  
Seans Raporu 12:47
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru