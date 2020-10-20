Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
20.10.2020 10:59
Son güncelleme : 20.10.2020 11:00
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.788 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 5.868 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 4.915 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 gerileyişle 6.837 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 19.276 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,1765'ten işlem görüyor.
Analistler, Avrupa'da bölgesel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılmasının ve ABD'de devam eden teşvik görüşmelerine ilişkin karışık haber akışının risk iştahını törpülediğini söyledi.
Bugün Avro Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ile inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.
10:451.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
10:457,9045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
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7,9076
En Düşük
7,8699
10:459,3107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,3000
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|Önceki Kapanış
|: 9,2800
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9,3127
En Düşük
9,2625
10:45483,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 483,39
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|Önceki Kapanış
|: 482,31
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483,83
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler10:44
|TSKB
|1,54
|84.868.030
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KONYA
|625,50
|5.522.540
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|655.932
|% 9,99
|
|POLTK
|427,10
|3.365.548
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|5.087.535
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|2.758.843
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,45
|456.436.502
|% -0,67
|
|SISE
|6,84
|284.402.126
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,04
|267.541.052
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,78
|243.162.696
|% 2,89
|
|YKBNK
|2,34
|184.966.820
|% 1,30
|
|ALBRK
|1,78
|243.162.696
|% 2,89
|
|SKBNK
|2,04
|267.541.052
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,34
|184.966.820
|% 1,30
|
|CEMAS
|2,42
|172.358.124
|% 3,42
|
|GARAN
|7,45
|456.436.502
|% -0,67
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9015
|7,9045
|% 0,33
|
|Euro
|9,3049
|9,3099
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,1904
|10,2415
|% 0,22
|
|Frank
|8,6461
|8,6982
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1008
|2,1114
|% 0,36
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-2,49
|
|Altın Gr.
|483
|483
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|-0,22
|