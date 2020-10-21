Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 364 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 düşerek 12.681 puan oldu.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
21.10.2020 11:13
Son güncelleme : 21.10.2020 11:19
AA
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 5.860 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 4.909 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 6.929 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.406 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,1855 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, Avrupa'da bölgesel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılmasının risk algısının yüksek seyretmesine sebep olduğunu söyledi.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.
11:031.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
11:037,8252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0407
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
11:039,2827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0171
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
11:03483,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,23
|Açılış
|: 483,47
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler11:03
|KARTN
|1.023,40
|1.094.015
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|442.662
|% 10,00
|
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|6.171.828
|% 10,00
|
|INFO
|13,86
|11.142.757
|% -10,00
|
|AKYHO
|7,85
|35.308.474
|% -9,98
|
|EMNIS
|27,42
|86.620
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|2.310.578
|% -9,98
|
|YAPRK
|40,26
|430.460
|% -9,97
|
|KARSN
|3,30
|466.555.942
|% 5,43
|
|SISE
|7,02
|440.585.628
|% 0,57
|
|GARAN
|7,55
|334.445.536
|% 1,07
|
|ISFIN
|4,28
|248.832.729
|% 2,39
|
|EKGYO
|1,94
|209.047.966
|% 1,57
|
|KARSN
|3,30
|466.555.942
|% 5,43
|
|IHLAS
|1,27
|139.628.249
|% -3,79
|
|EKGYO
|1,94
|209.047.966
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,02
|199.044.914
|% -0,98
|
|YKBNK
|2,40
|201.156.948
|% 0,84
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8207
|7,8252
|% -0,52
|
|Euro
|9,2784
|9,2827
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,2027
|10,2539
|% 0,51
|
|Frank
|8,6380
|8,6900
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0832
|2,0936
|% -0,34
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|15,61
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,54
|