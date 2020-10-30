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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

30.10.2020 11:57

Son güncelleme : 30.10.2020 11:59
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak 341 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 düşerek 11.554 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.571 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.559 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 17.828 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 gerileyişle 6.401 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1671 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarının, bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları sebebiyle uygulamaya alınan tedbirlerin risk algısını yükseltmesiyle satıcılı seyrettiğini söyledi.

Bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ise kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. 


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