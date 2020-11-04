Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 azalarak 352 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 1,9 değer kaybederek 11.868 puan oldu.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
04.11.2020 11:45
Son güncelleme : 04.11.2020 11:47
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalışla 5.742 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 4.761 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileme ile 18.676 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 azalışla 6.603 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1665 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, Avrupa borsalarının, dünkü yüzde 2'yi aşan yükselişlerin ardından yeni güne satıcılı başladığını belirterek, satıcılı seyirde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ABD seçimlerine ilişkin devam eden belirsizliklerin etkili olduğunu söyledi.
Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'deki başkanlık seçiminden gelecek haberlerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.
11:321.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:328,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0813
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:329,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0837
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:32517,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,18
|Açılış
|: 517,12
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:30
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.144.616
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.164.528.612
|% 0,72
|
|HALKB
|5,08
|473.397.777
|% 3,89
|
|KRDMD
|3,35
|421.686.516
|% 2,45
|
|TSKB
|2,20
|409.320.066
|% -4,35
|
|VAKBN
|4,05
|389.388.799
|% 1,25
|
|TSKB
|2,20
|409.320.066
|% -4,35
|
|GARAN
|7,00
|1.164.528.612
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,32
|321.234.654
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,35
|421.686.516
|% 2,45
|
|VAKBN
|4,05
|389.388.799
|% 1,25
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4814
|8,4900
|% 0,94
|
|Euro
|9,9136
|9,9181
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,9532
|11,0081
|% 0,37
|
|Frank
|9,2483
|9,3040
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2578
|2,2692
|% 1,06
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-15,55
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|0,00
|
Seans Raporu
11:30
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-
11:44RAYSG
Yüzde 5.67 oranında artışla 19.21 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 166 adet işlem
-
11:42DYOBY
Yüzde 5.77 oranında artışla 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 415, 033 adet işlem
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 9 artarak (% 0.86 ) 1, 280
-
11:41XU100
Endeks 1, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 803.00 milyon TL de
-
11:39DOAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 18.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 359 adet işlem