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Avrupa borsaları güne İngiltere hariç düşüşle başladı

14.10.2020 10:52

Son güncelleme : 14.10.2020 10:54
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 370 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 13.000 puan oldu.



AA

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.987 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 4.938 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 gerileyişle 6.855 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.547 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1738'den işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'de görüşülmekte olan teşvik yasasına ilişkin olumsuz haber akışıyla satıcılı bir seyir izlediğini bildirdi.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artışa yönelik alınan bölgesel önlemlerin de ekonomik gidişatı olumsuz etkilemesinin olası olduğunu belirten analistler, Brexit görüşmelerinin de tedirginliği artıran ana etkenlerden olmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi'nin takip edileceğini, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.


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