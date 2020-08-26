Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne karışık başladı
26.08.2020 11:17
Son güncelleme : 26.08.2020 11:18
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 13.100 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.026 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 5.008 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 7.118 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kazançla 20.066 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1820 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında gerçekleşen birinci faz ticaret anlaşması görüşmelerinin risk iştahını görece artırmasına karşın, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs vakaları ve ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerin altında kalmasıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.
11:021.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.097
En Düşük
1.086
11:027,3649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,4170
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3448
11:028,7032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,6828
11:02455,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,28
|Açılış
|: 455,16
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
454,89
BIST En Aktif Hisseler11:02
|INTEM
|15,73
|3.197.684
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|9.707.472
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|379.755
|% 9,95
|
|RALYH
|5,37
|2.471.473
|% 9,82
|
|DGGYO
|12,57
|20.903.208
|% -7,16
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|DENGE
|2,40
|102.228
|% -4,00
|
|SISE
|6,21
|475.336.090
|% 3,85
|
|SASA
|15,50
|366.862.021
|% -3,73
|
|PETKM
|4,15
|203.296.104
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,39
|191.859.109
|% 2,57
|
|GARAN
|6,80
|191.336.138
|% 0,44
|
|SISE
|6,21
|475.336.090
|% 3,85
|
|EKGYO
|1,88
|114.845.533
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|110.573.061
|% 0,00
|
|PETKM
|4,15
|203.296.104
|% 0,97
|
|TRKCM
|4,07
|136.855.821
|% 2,52
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3583
|7,3649
|% -0,34
|
|Euro
|8,6947
|8,7032
|% -0,50
|
|Sterlin
|9,6989
|9,7476
|% 0,03
|
|Frank
|8,0941
|8,1429
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% -0,01
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-10,73
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,46
|46,46
|0,17
|