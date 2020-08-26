Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları güne karışık başladı

26.08.2020 11:17

Son güncelleme : 26.08.2020 11:18
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 13.100 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.026 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 5.008 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 7.118 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kazançla 20.066 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1820 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında gerçekleşen birinci faz ticaret anlaşması görüşmelerinin risk iştahını görece artırmasına karşın, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs vakaları ve ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerin altında kalmasıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.


ETİKETLER
avrupaborsapiyasa




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:021.097
Değişim :  0,48% |  5,19
Açılış :  1.090  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.097 En Düşük
1.086
BIST En Aktif Hisseler11:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 15,73 3.197.684 % 10,00  
KENT 408,10 4.647.851 % 10,00  
CRFSA 6,83 9.707.472 % 9,98  
TKURU 117,10 379.755 % 9,95  
RALYH 5,37 2.471.473 % 9,82  
daha fazla
11:02 Alış Satış %  
Dolar 7,3583 7,3649 % -0,34  
Euro 8,6947 8,7032 % -0,50  
Sterlin 9,6989 9,7476 % 0,03  
Frank 8,0941 8,1429 % -0,23  
Riyal 1,9655 1,9754 % -0,01  
daha fazla
11:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 -10,73  
Altın Gr. 456 456 -2,18  
Cumhuriyet 3.034 3.080 -33,00  
Tam 3.027 3.104 -25,23  
Yarım 1.463 1.501 -12,20  
Çeyrek 734 751 -6,11  
Gümüş.Ons 26,34 26,38 -0,19  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,03  
B. Petrol 46,46 46,46 0,17  
Seans Raporu 11:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru