Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne satıcılı başladı
08.09.2020 11:19
Son güncelleme : 08.09.2020 11:23
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 13.069 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.954 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.071 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 19.622 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 5.033 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise 5 günlük düşüşün ardından bugün 1,1828 seviyesine kadar yükselirken saat 11.00 itibarıyla yatay bir seyirle 1,1818'den işlem görüyor.
Analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi avronun dolar karşısındaki değer kaybını sürdüğünü, anlaşmasız Brexit ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişelerinin ise risk unsurları olarak takip edildiğini söyledi.
Bugün Avrupa'da ikinci çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin etkisiyle sert daralma beklendiğini, ancak öncü göstergelerin 3. çeyrekte toparlanmanın tahminlerden hızlı olabileceğine işaret ettiğini bildirdi.
11:071.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.097
11:077,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4790
En Düşük
7,4364
11:078,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8420
En Düşük
8,7918
11:07464,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,80
|Açılış
|: 464,12
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler11:07
|DITAS
|36,30
|3.270.716
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|10.395.219
|% 9,99
|
|MEGAP
|7,38
|1.951.272
|% 9,99
|
|MEGAP
|7,38
|1.951.272
|% 9,99
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|KENT
|376,70
|4.833.932
|% -9,99
|
|LUKSK
|26,86
|5.787.320
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|GSRAY
|4,29
|358.041.802
|% 8,33
|
|FENER
|44,58
|293.408.249
|% 9,48
|
|TSPOR
|6,31
|244.415.437
|% 6,59
|
|BJKAS
|3,90
|187.895.330
|% 6,56
|
|THYAO
|10,86
|163.365.944
|% 0,93
|
|GSRAY
|4,29
|358.041.802
|% 8,33
|
|EKGYO
|1,83
|136.022.680
|% 0,55
|
|BJKAS
|3,90
|187.895.330
|% 6,56
|
|YGYO
|0,93
|38.263.993
|% 1,09
|
|ZOREN
|2,69
|107.511.944
|% 2,67
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4765
|7,4790
|% 0,33
|
|Euro
|8,8364
|8,8420
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,7934
|9,8425
|% 0,12
|
|Frank
|8,1141
|8,1630
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9873
|1,9972
|% 0,34
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|2,25
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|41,78
|41,78
|-0,24
|