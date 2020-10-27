Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne satıcılı başladı
27.10.2020 11:50
Son güncelleme : 27.10.2020 11:52
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak 355 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 12.142 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 5.781 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 4.787 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 gerileyişle 6.786 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 18.890 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1801 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarının; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki rekor artış, salgını önlemek amacıyla alınan tedbirler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle bugüne de satıcılı başladığını söyledi.
Bugün, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit konusu ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
11:371.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.144
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|Önceki Kapanış
|: 1.144
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1.150
En Düşük
1.134
11:378,1538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0704
|Açılış
|: 8,1500
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|Önceki Kapanış
|: 8,0840
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8,1556
En Düşük
8,0708
11:379,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0838
|Açılış
|: 9,6050
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,6406
En Düşük
9,5440
11:37498,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,78
|Açılış
|: 498,22
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|Önceki Kapanış
|: 494,44
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498,75
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler11:36
|GLRYH
|17,49
|21.017.391
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|411.430
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.456.129
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.130.113
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|23.019.126
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|802.098.514
|% 5,21
|
|SISE
|6,37
|405.908.928
|% 1,11
|
|GARAN
|6,84
|389.410.138
|% 1,03
|
|ECILC
|7,45
|341.395.938
|% 0,95
|
|DEVA
|25,00
|262.938.658
|% 1,21
|
|TSKB
|2,02
|802.098.514
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,76
|261.799.853
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,66
|149.892.414
|% -1,19
|
|YKBNK
|2,13
|165.961.557
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,26
|235.577.064
|% -2,10
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1488
|8,1522
|% 0,85
|
|Euro
|9,6275
|9,6332
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,5681
|10,6211
|% 0,68
|
|Frank
|8,9374
|8,9912
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1663
|2,1772
|% 0,80
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-0,17
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,07
|
|B. Petrol
|41,00
|41,00
|0,17
|
Seans Raporu
11:36
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11:51UTPYA
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 058 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 46 artarak (% 0.04 ) 1, 258
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