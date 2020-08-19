Avrupa borsaları, yeni güne alış ağırlıklı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 367 puanda bulunuyor.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
19.08.2020 11:01
Son güncelleme : 19.08.2020 11:20
AA
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.900 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 7.041 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 4.950 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 19.890 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.082 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1933 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
11:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
11:057,3684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
11:058,7993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7628
11:05470,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,09
|Açılış
|: 470,31
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BRMEN
|2,44
|10.312.209
|% 9,42
|
|AYEN
|6,39
|14.642.539
|% 6,86
|
|BOSSA
|9,32
|4.683.456
|% 5,31
|
|EPLAS
|15,10
|12.095
|% 4,07
|
|BAKAB
|9,88
|3.894.808
|% 3,73
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|BURCE
|24,88
|7.106.638
|% -8,19
|
|GARAN
|7,27
|435.659.510
|% 1,96
|
|GUSGR
|6,23
|291.940.007
|% 1,63
|
|RTALB
|62,05
|276.225.855
|% 8,48
|
|SISE
|6,10
|273.563.069
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,94
|273.119.254
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|273.119.254
|% 0,00
|
|GARAN
|7,27
|435.659.510
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,16
|109.847.945
|% 1,41
|
|GUSGR
|6,23
|291.940.007
|% 1,63
|
|SISE
|6,10
|273.563.069
|% 2,69
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3643
|7,3684
|% -0,06
|
|Euro
|8,7905
|8,7993
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7302
|9,7790
|% 0,03
|
|Frank
|8,1280
|8,1770
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,07
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-14,94
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,11
|45,11
|-0,35
|
Seans Raporu
11:05
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11:19ARMDA
Yüzde 9.99 oranında artışla 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 924 adet işlem
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11:18HUBVC
Yüzde 4.56 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 672 adet işlem
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11:17XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 3, 957.00 milyon TL de
-
11:17KUYAS
Yüzde 5.96 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 942 adet işlem
-
11:15MARTI
Yüzde 6.56 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 410, 018 adet işlem