Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
25.08.2020 10:59
Son güncelleme : 25.08.2020 11:05
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak 374 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 yükselerek 13.217 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 artışla 6.163 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 5.067 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 primle 7.213 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 kazançla 20.309 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1817 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşması üzerindeki görüşmelere yeniden başlaması, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin pozitif haber akışı ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 15 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına yaklaşık 81 milyar avro mali destek verilmesini teklif etmesinin, pay piyasalarını pozitif etkilediğini söyledi.
Almanya ekonomisinin Kovid-19 nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 9,7 daralmasının ardından en kötünün geride kaldığı değerlendirmelerinin öne çıktığını aktaran analistler, bugün öğleden sonra Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.
10:491.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.111
10:497,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3984
En Düşük
7,3558
10:498,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0605
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7590
En Düşük
8,6716
10:49459,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,73
|Açılış
|: 459,56
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
459,91
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler10:49
|INTEM
|14,30
|3.506.338
|% 10,00
|
|KENT
|371,00
|2.822.197
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|57.723
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|29.684.191
|% 9,89
|
|IHGZT
|2,78
|7.945.511
|% 9,88
|
|BURVA
|54,10
|159.000
|% -8,31
|
|SELGD
|2,27
|87.536
|% -8,28
|
|ROYAL
|2,35
|70.152
|% -5,62
|
|DERAS
|9,07
|5.673.423
|% -5,52
|
|KSTUR
|70,00
|33.600
|% -4,70
|
|THYAO
|11,35
|480.871.277
|% 2,44
|
|PETKM
|4,16
|448.756.666
|% 0,48
|
|GUSGR
|6,56
|277.010.528
|% 1,86
|
|GSRAY
|3,04
|192.639.960
|% 4,11
|
|BJKAS
|3,23
|169.708.811
|% 1,57
|
|PETKM
|4,16
|448.756.666
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,04
|192.639.960
|% 4,11
|
|BJKAS
|3,23
|169.708.811
|% 1,57
|
|THYAO
|11,35
|480.871.277
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,56
|277.010.528
|% 1,86
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3959
|7,3974
|% 0,27
|
|Euro
|8,7534
|8,7584
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,6564
|9,7049
|% 0,45
|
|Frank
|8,0914
|8,1401
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9657
|1,9756
|% 0,19
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|6,68
|
|Altın Gr.
|459
|460
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,73
|45,73
|0,09
|