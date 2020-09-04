Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşün ardından yeni güne tepki alımlarıyla başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
04.09.2020 11:13
Son güncelleme : 04.09.2020 11:15
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.081 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.861 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 5.026 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 7.105 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 19.725 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1,1841 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, dün ABD pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğündeki sert düşüşe paralel, kapanışa yakın artan satışlarla yüzde 1'in üzerinde değer kaybeden Avrupa borsalarında, bugün tepki alımlarının görüldüğünü bildirdi.
Bugün, ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
10:581.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
10:587,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
10:588,8116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
10:58462,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,50
|Açılış
|: 462,61
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler10:58
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.341.866
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|AYCES
|46,90
|8.770
|% -6,01
|
|SISE
|6,22
|592.225.753
|% 2,64
|
|ASELS
|17,02
|235.687.358
|% 0,71
|
|FENER
|35,88
|221.796.625
|% 5,16
|
|GSRAY
|3,67
|193.376.487
|% 0,55
|
|GARAN
|6,82
|142.313.460
|% 0,89
|
|SISE
|6,22
|592.225.753
|% 2,64
|
|GSRAY
|3,67
|193.376.487
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,74
|69.024.056
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,04
|70.543.656
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,96
|99.957.882
|% -0,34
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4326
|7,4401
|% 0,10
|
|Euro
|8,8012
|8,8085
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,8483
|9,8977
|% 0,11
|
|Frank
|8,1283
|8,1772
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9751
|1,9850
|% 0,00
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|4,65
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,02
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