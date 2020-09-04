Avrupa borsaları güne yükselişle başladı













AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.081 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.861 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 5.026 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 7.105 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 19.725 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1,1841 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğündeki sert düşüşe paralel, kapanışa yakın artan satışlarla yüzde 1'in üzerinde değer kaybeden Avrupa borsalarında, bugün tepki alımlarının görüldüğünü bildirdi.

Bugün, ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.