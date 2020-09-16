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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

16.09.2020 11:01

Son güncelleme : 16.09.2020 11:02
Avrupa borsaları, yeni güne yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 13.234 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 6.104 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 5.077 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.070 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 20.011 puanda seyrediyor.

Dün yüzde 0,1 azalarak üst üste 4. işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran avro/dolar paritesi, bugün ise yüzde 0,1 artışla 1,1858'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın Brexit görüşmelerinde anlaşmazlıkların sürdüğüne dikkati çeken analistler, bugün Avrupa'da dış ticaret, ABD'de ise perakende satış verilerinin takip edileceğini, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

İngiltere'de aylık enflasyon yüzde 0,4 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.


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