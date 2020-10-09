Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
09.10.2020 10:59
Son güncelleme : 09.10.2020 11:00
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 369 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.067 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.003 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 4.939 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.001 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 19.590 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1775'ten işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi görüşmelerine yeniden dönebileceklerinin sinyalini vermesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını bildirdi.
Dün Almanya'da, bugün de İngiltere ve Fransa'da açıklanan sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalmasının pay piyasalarında alımları sınırladığını kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve Brexit görüşmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.
10:441.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.157
En Düşük
1.151
10:447,9436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9571
En Düşük
7,9037
10:449,3539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3695
En Düşük
9,3073
10:44487,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,13
|Açılış
|: 487,57
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
488,53
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|6.341.019
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|60.863.982
|% 9,98
|
|DOBUR
|26,66
|33.858
|% 9,98
|
|DNISI
|14,03
|2.142.816
|% 9,95
|
|TKURU
|495,20
|764.589
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|820.453
|% -9,98
|
|GARAN
|7,05
|324.185.964
|% 1,15
|
|SISE
|6,84
|218.219.788
|% 0,74
|
|KERVT
|7,12
|171.010.382
|% 8,54
|
|TUPRS
|82,10
|138.897.745
|% 0,31
|
|USAK
|2,26
|124.701.895
|% 7,62
|
|USAK
|2,26
|124.701.895
|% 7,62
|
|GARAN
|7,05
|324.185.964
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,34
|89.944.160
|% 2,18
|
|ODAS
|3,20
|119.102.670
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,68
|56.616.579
|% -0,59
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9388
|7,9436
|% 0,00
|
|Euro
|9,3497
|9,3539
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,2476
|10,2990
|% 0,09
|
|Frank
|8,6278
|8,6798
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1081
|2,1187
|% -0,09
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|15,68
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|0,10
|
Seans Raporu
10:44
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10:53XU030
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10:53XU100
Endeks 1, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 2, 901.00 milyon TL de
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