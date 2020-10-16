Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
16.10.2020 10:50
Son güncelleme : 16.10.2020 11:05
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 12.749 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 primle 5.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 4.902 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.822 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde yatay seyirle 19.069 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,1709'dan işlem görüyor.
Analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin İngiltere tarafından gelen yapıcı açıklamaların risk iştahını artırdığını bildirdi.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini kaydeden analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
10:501.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:507,9244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0080
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:509,2876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:50486,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,66
|Açılış
|: 486,65
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:50
|DAGHL
|17,71
|35.068.621
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.134.979
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|5.141.808
|% 9,95
|
|CEOEM
|8,95
|47.498.208
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,74
|221.742.356
|% 9,43
|
|KERVT
|8,05
|218.706.763
|% 7,05
|
|TUPRS
|82,00
|156.950.951
|% 0,92
|
|PETKM
|4,72
|149.366.592
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,94
|133.213.471
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,74
|221.742.356
|% 9,43
|
|EKGYO
|1,94
|133.213.471
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,19
|75.213.494
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,99
|120.977.484
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,76
|62.375.964
|% 1,73
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9208
|7,9244
|% -0,10
|
|Euro
|9,2829
|9,2876
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,2050
|10,2562
|% -0,12
|
|Frank
|8,6246
|8,6766
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1064
|2,1169
|% -0,22
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,64
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,29
|
Seans Raporu
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