Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

03.11.2020 12:05

Son güncelleme : 03.11.2020 12:21
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artarak 352 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 yükselerek 11.948 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 artışla 5.742 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 4.761 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 primle 18.729 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 6.682 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,1682 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarının, bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve tedbirlere karşın Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışıyla alıcılı seyrettiğini söyledi.

Bugün, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.


ETİKETLER
avrupaborsason haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:091.143
Değişim :  0,80% |  9,04
Açılış :  1.139  
Önceki Kapanış :  1.134  
En Yüksek
1.145 En Düşük
1.133
BIST En Aktif Hisseler12:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 7,59 239.548 % 10,00  
BRKO 1,65 1.496.720 % 10,00  
MEGAP 12,32 498.948 % 10,00  
MEGAP 12,32 498.948 % 10,00  
PKENT 650,10 62.410 % 10,00  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Dolar 8,4713 8,4744 % 0,41  
Euro 9,9051 9,9093 % 0,88  
Sterlin 10,9477 11,0026 % 0,73  
Frank 9,1967 9,2521 % 0,59  
Riyal 2,2507 2,2620 % 0,31  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.898 2,45  
Altın Gr. 516 516 1,88  
Cumhuriyet 3.416 3.468 18,00  
Tam 3.404 3.488 21,12  
Yarım 1.645 1.687 10,21  
Çeyrek 825 844 5,10  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,10  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,04  
B. Petrol 39,71 39,71 0,74  
Seans Raporu 12:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru