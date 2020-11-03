Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artarak 352 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 yükselerek 11.948 puan oldu.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
03.11.2020 12:05
Son güncelleme : 03.11.2020 12:21
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 artışla 5.742 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 4.761 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 primle 18.729 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 6.682 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,1682 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarının, bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve tedbirlere karşın Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışıyla alıcılı seyrettiğini söyledi.
Bugün, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
12:091.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,04
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
12:098,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0383
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4839
En Düşük
8,4096
12:099,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0914
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9175
En Düşük
9,7754
12:09515,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,54
|Açılış
|: 515,91
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
516,40
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler12:07
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ITTFH
|2,37
|62.781.689
|% -9,89
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|PETKM
|4,23
|572.040.565
|% 3,17
|
|TSKB
|2,40
|526.832.654
|% -5,88
|
|SISE
|6,45
|505.880.731
|% 1,42
|
|KRDMD
|3,35
|406.275.778
|% -1,76
|
|ODAS
|3,27
|354.777.831
|% 2,51
|
|TSKB
|2,40
|526.832.654
|% -5,88
|
|PETKM
|4,23
|572.040.565
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,35
|406.275.778
|% -1,76
|
|DOHOL
|2,48
|295.849.063
|% 1,64
|
|ODAS
|3,27
|354.777.831
|% 2,51
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4713
|8,4744
|% 0,41
|
|Euro
|9,9051
|9,9093
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,9477
|11,0026
|% 0,73
|
|Frank
|9,1967
|9,2521
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2507
|2,2620
|% 0,31
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|2,45
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.416
|3.468
|18,00
|
|Tam
|3.404
|3.488
|21,12
|
|Yarım
|1.645
|1.687
|10,21
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|0,74
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:20XU100
Endeks 1, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 7, 593.00 milyon TL de
-
12:18EUHOL
Yüzde 9.34 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 772, 418 adet işlem
-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, MGROS, KOZAL
-
12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 73 artarak (% 0.86 ) 1, 029
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, VANGD, EUKYO, VAKFN, VKFYO, BALAT, EUYO, PKENT, MEGAP, MEGAP