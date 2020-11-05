Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
05.11.2020 11:52
Son güncelleme : 05.11.2020 11:54
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artarak 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 12.455 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 artışla 5.906 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 4.975 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 19.607 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 kazançla 6.847 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1752 seviyesinden işlem görüyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının ardından sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,3013 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, BoE'nin tahvil alım programını 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline yükseltmesinin ardından gözlerin bu akşam faiz kararını açıklayacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildiğini söyledi.
BoE'nin tahvil alım programını genişletmesine gerekçe olarak, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma oranının artması kapsamında alınan kısıtlama kararları"nı gösterdiğini aktaran analistler, bankanın gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği ve enflasyon görünümünün zayıflaması durumunda gereken her türlü ek önlem almaya hazır olduğu mesajını verdiğini vurguladı.
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|: 1.173
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En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler11:37
|EUHOL
|3,41
|4.640.342
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|8.302.311
|% 10,00
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,34
|438.634.998
|% 1,88
|
|GARAN
|6,94
|392.579.964
|% 0,14
|
|SISE
|6,55
|368.217.042
|% 1,24
|
|KRDMD
|3,35
|351.343.168
|% -1,47
|
|SKBNK
|1,79
|326.260.169
|% 5,29
|
|SKBNK
|1,79
|326.260.169
|% 5,29
|
|TSKB
|2,11
|254.422.724
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,70
|201.662.583
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,35
|351.343.168
|% -1,47
|
|PETKM
|4,34
|438.634.998
|% 1,88
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4437
|8,4499
|% 0,34
|
|Euro
|9,9385
|9,9446
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,9808
|11,0358
|% 0,72
|
|Frank
|9,2630
|9,3188
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2494
|2,2607
|% 0,48
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|9,56
|
|Altın Gr.
|521
|522
|5,72
|
|Cumhuriyet
|3.451
|3.503
|15,00
|
|Tam
|3.436
|3.522
|14,41
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|6,57
|
|Çeyrek
|833
|852
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,46
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,19
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-0,24
|
Seans Raporu
11:37
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11:49AKSA
Yüzde 4.64 oranında artışla 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 357 adet işlem
-
11:48NATEN
Yüzde 5.41 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 220 adet işlem
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11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, ARCLK, DOHOL
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11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 19 artarak (% 0.49 ) 1, 055
-
11:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, BLCYT, MEGAP, MEGAP, BALAT, KONTR, EUHOL, EUKYO, AVHOL