Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
04.02.2020 13:00
Son güncelleme : 04.02.2020 13:00
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,90 kazançla 415,42 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 yükselişe 13.179,65 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44 artışla 7.432,09 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,92 primle 9.491,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 kazançla 5.893,38 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,95 yükselişle 23.683,89 puan oldu.
Sterlin/dolar paritesi 1,2973, euro/dolar paritesi 1,1056 seviyelerinden işlem görüyor.
12:44120.709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.466,12
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.745
En Düşük
120.159
12:445,9694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0159
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9669
12:446,6017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5992
12:44301,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -2,39
|Açılış
|: 301,05
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,73
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,74
|14.442.168
|% 17,87
|
|DOKTA
|88,50
|25.573.161
|% 14,94
|
|HLGYO
|1,70
|109.222.688
|% 14,09
|
|DITAS
|12,70
|17.558.507
|% 10,82
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|CRDFA
|2,45
|148.008
|% -3,16
|
|THYAO
|14,20
|682.014.703
|% 2,60
|
|PETKM
|4,20
|534.851.535
|% 2,19
|
|HALKB
|7,33
|461.559.325
|% 6,54
|
|ASELS
|23,90
|270.659.109
|% 2,22
|
|SISE
|5,59
|258.841.444
|% 0,18
|
|PETKM
|4,20
|534.851.535
|% 2,19
|
|KRDMD
|2,90
|194.042.097
|% 2,84
|
|HLGYO
|1,70
|109.222.688
|% 14,09
|
|ODAS
|2,20
|145.799.648
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,72
|108.188.765
|% 1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7478
|7,7867
|% -0,04
|
|Frank
|6,1424
|6,1794
|% -0,42
|
|Riyal
|1,5876
|1,5956
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-9,93
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|-16,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-14,84
|
|Yarım
|960
|985
|-7,18
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,01
|55,01
|0,56
|