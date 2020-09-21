Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

21.09.2020 11:25

Son güncelleme : 21.09.2020 11:31
Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalışla 364 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 12.922 puan oldu



AA

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 düşüşle 5.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 4.917 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 6.847 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 19.349 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin artabileceği endişesiyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini kaydeden analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışının da risk iştahı üzerinde etkili olmasının beklendiğine söyledi.


ETİKETLER
Avrupa borsalarıPiyasaEkonomi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:161.111
Değişim :  -0,08% |  -0,92
Açılış :  1.112  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.115 En Düşük
1.110
BIST En Aktif Hisseler11:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 15,07 1.491.086 % 10,00  
EGPRO 21,34 6.275.959 % 10,00  
TKURU 531,30 603.026 % 10,00  
RODRG 5,28 173.886 % 10,00  
ISBIR 1.948,10 305.852 % 10,00  
daha fazla
11:14 Alış Satış %  
Dolar 7,5945 7,5966 % 0,54  
Euro 8,9738 8,9807 % 0,21  
Sterlin 9,7488 9,7977 % 0,19  
Frank 8,3025 8,3525 % 0,59  
Riyal 2,0186 2,0288 % 0,52  
daha fazla
11:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 -3,49  
Altın Gr. 475 475 1,55  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.139 3.217 20,21  
Yarım 1.517 1.556 9,77  
Çeyrek 761 778 4,89  
Gümüş.Ons 26,62 26,66 -0,13  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,01  
B. Petrol 42,33 42,33 -0,82  
Seans Raporu 11:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru