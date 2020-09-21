Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalışla 364 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 12.922 puan oldu
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
21.09.2020 11:25
Son güncelleme : 21.09.2020 11:31
AA
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 düşüşle 5.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 4.917 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 6.847 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 19.349 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin artabileceği endişesiyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.
Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini kaydeden analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışının da risk iştahı üzerinde etkili olmasının beklendiğine söyledi.
11:161.111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.110
11:167,5970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,5970
En Düşük
7,5393
11:168,9784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
11:16475,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,41
|Açılış
|: 475,34
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
472,86
BIST En Aktif Hisseler11:14
|KAPLM
|15,07
|1.491.086
|% 10,00
|
|EGPRO
|21,34
|6.275.959
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|603.026
|% 10,00
|
|RODRG
|5,28
|173.886
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|305.852
|% 10,00
|
|YONGA
|59,40
|1.051.083
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|35.964
|% -10,00
|
|KENT
|419,00
|213.271
|% -8,09
|
|DIRIT
|1,80
|260.005
|% -3,74
|
|BRMEN
|2,63
|3.984.054
|% -3,66
|
|SISE
|6,52
|454.052.736
|% 2,03
|
|KRDMD
|3,27
|303.862.648
|% 0,93
|
|SASA
|17,08
|141.181.281
|% 1,07
|
|DOHOL
|2,36
|128.950.244
|% 1,72
|
|ALKIM
|14,99
|126.559.640
|% 6,92
|
|KRDMD
|3,27
|303.862.648
|% 0,93
|
|SISE
|6,52
|454.052.736
|% 2,03
|
|DOHOL
|2,36
|128.950.244
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,56
|57.236.831
|% 1,96
|
|HLGYO
|2,56
|73.349.501
|% 2,40
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5945
|7,5966
|% 0,54
|
|Euro
|8,9738
|8,9807
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7488
|9,7977
|% 0,19
|
|Frank
|8,3025
|8,3525
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0186
|2,0288
|% 0,52
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,49
|
|Altın Gr.
|475
|475
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|20,21
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|9,77
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,89
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,66
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,82
|
Seans Raporu
11:14
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