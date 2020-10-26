Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
26.10.2020 11:41
Son güncelleme : 26.10.2020 11:42
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 azalarak 358 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,5 düşüşle 12.322 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 5.824 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 4.855 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 gerileyişle 6.830 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 19.000 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1823 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki rekor artış ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle Avrupa borsalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.
Bugün, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit konusu ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
11:261.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -13,95
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
11:268,0451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0780
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
11:269,5126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0634
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
11:26492,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,88
|Açılış
|: 492,08
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KARTN
|1.362,00
|33.815.736
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|643.530
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.198.268
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|1.987.482
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|1.150.997
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|224.126
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|661.069
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|171.121
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|266.393
|% -10,00
|
|ITTFH
|8,21
|4.794.919
|% -9,98
|
|TSKB
|1,87
|876.384.702
|% 2,75
|
|ECILC
|7,28
|325.360.119
|% 1,82
|
|GARAN
|6,94
|319.154.689
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,92
|284.684.642
|% 2,67
|
|SISE
|6,66
|273.158.365
|% -2,20
|
|TSKB
|1,87
|876.384.702
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,92
|284.684.642
|% 2,67
|
|EKGYO
|1,76
|202.398.551
|% -3,30
|
|DOHOL
|2,50
|155.882.896
|% 0,40
|
|KRDMD
|3,47
|191.582.453
|% -0,29
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0493
|8,0528
|% 1,08
|
|Euro
|9,5170
|9,5243
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,4649
|10,5174
|% 0,99
|
|Frank
|8,8668
|8,9202
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1440
|2,1547
|% 1,23
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-5,12
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,27
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.257
|-13,00
|
|Tam
|3.211
|3.290
|26,05
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|12,60
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,74
|40,74
|-1,33
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:40GRNYO
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 802, 172 adet işlem
-
11:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 49 kaybederek (% -1.16 ) 1, 063
-
11:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, LINK, CRFSA, EUYO, KARTN, KONTR, ROYAL, OZRDN
-
11:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, RAYSG, BALAT, VANGD, EMNIS, DAGI, ETYAT, ITTFH, UZERB, KLGYO
-
11:39
CRFSA, OZRDN, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında