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Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

26.10.2020 11:41

Son güncelleme : 26.10.2020 11:42
Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 azalarak 358 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,5 düşüşle 12.322 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 5.824 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 4.855 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 gerileyişle 6.830 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 19.000 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1823 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki rekor artış ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle Avrupa borsalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit konusu ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti. 


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