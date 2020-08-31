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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

31.08.2020 11:10

Son güncelleme : 31.08.2020 11:11
Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 13.117 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 5.048 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,8 yükselişle 7.193 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 primle 20.023 puanda seyrediyor. İngiltere'de ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1,1900 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'de yaptığı konuşmanın ardından geçen hafta küresel piyasalarda gözlenen pozitif seyrin yeni haftaya da taşındığını ifade etti.

Bugün Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.


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