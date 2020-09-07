Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı













AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 364 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 12.959 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.845 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 5.001 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.024 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.506 puanda seyrediyor.

Euro /dolar paritesi, saat 10.35 itibarıyla yatay bir seyirle 1,1840 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağını, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.