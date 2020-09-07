Avrupa borsaları, geçen haftanın son 2 işlem günündeki sert düşüşün ardından yeni haftaya alıcılı başladı.
Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı
07.09.2020 10:52
Son güncelleme : 07.09.2020 10:59
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 364 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 12.959 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.845 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 5.001 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.024 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.506 puanda seyrediyor.
Euro /dolar paritesi, saat 10.35 itibarıyla yatay bir seyirle 1,1840 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağını, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
10:431.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
10:437,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,4660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4700
|
7,4572
En Düşük
7,4198
10:438,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8332
En Düşük
8,7626
10:43463,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 463,12
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler10:43
|DITAS
|33,00
|2.920.520
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|188.493
|% 10,00
|
|YONGA
|41,86
|75.599
|% 9,98
|
|KSTUR
|94,35
|613.841
|% 9,97
|
|MERIT
|45,26
|74.181
|% 9,96
|
|PKENT
|1.232,00
|49.280
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|968.656
|% -9,89
|
|KENT
|430,00
|1.846.324
|% -7,53
|
|VANGD
|1,61
|68.129
|% -6,94
|
|AYCES
|47,00
|2.632
|% -5,81
|
|EKGYO
|1,82
|335.712.250
|% 4,60
|
|FENER
|39,98
|281.967.442
|% 8,00
|
|SISE
|6,28
|251.577.247
|% 0,32
|
|ADESE
|2,13
|162.721.897
|% 4,41
|
|GSRAY
|3,69
|151.257.998
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,82
|335.712.250
|% 4,60
|
|ADESE
|2,13
|162.721.897
|% 4,41
|
|GSRAY
|3,69
|151.257.998
|% 2,50
|
|SISE
|6,28
|251.577.247
|% 0,32
|
|IHLAS
|0,89
|28.145.581
|% 3,49
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4544
|7,4563
|% 0,31
|
|Euro
|8,8283
|8,8332
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,8249
|9,8742
|% -0,17
|
|Frank
|8,1371
|8,1861
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9816
|1,9915
|% 0,28
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-2,10
|
|Altın Gr.
|462
|463
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|11,00
|
|Tam
|3.064
|3.140
|4,62
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|2,24
|
|Çeyrek
|743
|759
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,54
|