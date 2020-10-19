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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

19.10.2020 11:06

Son güncelleme : 19.10.2020 11:10
Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 370 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 13.004 puan oldu.



AA

 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle 5.949 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 4.983 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.914 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 19.575 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,1720'den işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin Avrupa'da bölgesel olarak genişletilmesine rağmen Brexit görüşmelerine ilişkin İngiltere tarafından gelen yapıcı açıklamaların risk iştahını artırdığını söyledi.

Küresel piyasalardaki alıcılı seyrin de Avrupa borsalarındaki gidişatta önemli rol oynadığını belirten analistler, Çin ekonomisindeki toparlanma işaretlerinin Avro Bölgesi ekonomileri için de olumlu olduğunu ifade etti.

Bugün küresel piyasalarda veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın bugün yapacakları konuşmaların yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.


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