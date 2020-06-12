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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

12.06.2020 10:57

Son güncelleme : 12.06.2020 11:13
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer  kaybıyla 353 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşerek 6.063 puanda  seyrediyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 11.946 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.304 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1  primle 4.820 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.854 puan  oldu.

Euro/dolar paritesi riskten kaçan yatırımcıların dolara talebindeki  artışın etkisiyle dün sert düşmesinin ardından, bugün yüzde 0,1 kazançla 1,1310,  sterlin/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,2600 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün yüzde 4'ü aşan düşüşler kaydeden Avrupa borsalarında  bugün tepki alımlarının etkili olduğunu belirterek, yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ve ekonomiye yönelik  beklentilerdeki zayıflığın risk iştahını negatif yönde etkilediğini ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer  almayı sürdürdüğünü söyleyen analistler, bugün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve  ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.





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