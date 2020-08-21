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Avrupa ekonomileri ikinci çeyrekte virüsle daraldı

21.08.2020 11:15

Son güncelleme : 21.08.2020 11:15
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için kamusal kısıtlamaların getirildiği bu yılın ikinci çeyreğinde Avrupa ekonomileri rekor daralma yaşadı.



AA

Geçen yıldan devralınan küresel ticarete yönelik endişeler, belirsizlikler, Brexit ve dünya ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle istenilen toparlanmayı yakalayamayan Avrupa'da, koronavirüs salgınıyla ekonomiler ikinci çeyrekte önemli ölçüde küçüldü.

Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ve işletmelerin geçici olarak kapatılması gibi önlemler, Avrupa ülkelerinde GSYH'nin önemli ölçüde daralmasına neden oldu.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) derlediği verilere göre, zincirlenmiş hacim endeksi ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine kıyasla 27 üyeli AB ve 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 14,1 küçüldü.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin ekonomisi daralırken, en fazla küçülme yüzde 22,1 ile İspanya ve yüzde 19 ile Fransa'da oldu. İtalya'da GSYH, yüzde 17,3 ve Portekiz'de yüzde 16,3 azaldı.

En az daralma Litvanya'da

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya da daralan ekonomiler arasında yer aldı. Ülkede GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 11,7 düşüş kaydetti.

Yılın ikinci çeyreğinde Belçika yüzde 14,5, Macaristan yüzde 13,5, Avusturya yüzde 13,3, Romanya yüzde 10,5 ve Polonya yüzde 7,9 küçüldü.

Avrupa ülkeleri arasında krizden en az etkilenen ülke ise ikinci çeyrekte ekonomisi yüzde 3,7 daralan Litvanya oldu.

Üçüncü çeyrekte toparlanma bekleniyor

Ekonomistler, salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesiyle birçok ekonomik faaliyetin yasal olarak yeniden başlaması sonucu Avrupa ekonomilerinde üçüncü çeyrekte önemli bir toparlanma öngörüyor.

Son haftalarda avronun dolar karşısında değer kazanarak 2 yılın en yüksek seviyesine yükselmesi dikkati çekerken, uzmanlar, Avro Bölgesi'nde ülkelerin borçlanma maliyetlerinin şu ana kadar ECB'nin agresif devlet tahvili alımlarıyla kontrol altında tutulduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, bu desteğin geçici olduğu konusunda da uyarılarda bulunuyor.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük şok"

Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'in başkanı Guntram Wolff, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ekonomilerinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük şoku yaşadığını söyledi.

Avrupa'da GSYH'lerde büyük bir düşüş yaşandığını aktaran Wolff, hükümetlerin politika tepkisinin bu kadar güçlü olmaması halinde düşüşün daha fazla olacağını savundu.

Wolff, Avrupa ekonomisinin iki büyük sorunu olduğunu belirterek, "Birincisi, Avrupa'da bir yandan salgının (Kovid-19) daha da yayılmasına ilişkin büyük belirsizlik var. Diğeri de Avrupa ekonomileri çok açık ve küresel değer zincirlerine iyi entegre olmuş durumda. Ticaret ortaklarımız salgının çeşitli aşamalarında olduğundan Avrupa ekonomileri, küresel ticaretteki düşüşten daha fazla zarar görebilir." ifadelerini kullandı.


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