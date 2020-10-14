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Avrupa`da sanayi üretiminde toparlanma hız kesti

14.10.2020 13:50

Son güncelleme : 14.10.2020 13:51
Sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre Avro Bölgesi`nde yüzde 0,7 ve AB`de yüzde 1 artış gösterdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,7 artış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,2 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi, piyasalardaki yıllık yüzde 0,7'lik artış beklentisine paralel geldi. Sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 18,1'lik düşüşün ardından mayısta yüzde 12,5, haziranda yüzde 9,5 ve temmuzda yüzde 5 yükselmişti.

Euro Bölgesi'nde ağustosta sanayi üretimi içerisinde enerji üretimi yüzde 2,3 ve dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 6,8 artarken, dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 1,6 düştü.

Büyük ekonomilerde sanayi üretiminde düşüş

27 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarken, Ağustos 2019'a kıyasla yüzde 6,2 geriledi.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla artış yüzde 10 ile Portekiz'de, en fazla düşüş ise yüzde 13,4 ile İrlanda'da kaydedildi.

Ağustos 2019'a göre AB'de sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 2,1 ile Portekiz olurken, en fazla azalış yüzde 15,8 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomileri olan Almanya ve Fransa'da sanayi üretiminin ağustosta yıllık bazda sırasıyla yüzde 11,2 ve yüzde 7,3 düşüş kaydetmesi dikkati çekti.


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