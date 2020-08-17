Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan konut satış rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak duyurdu! Tarihi rekor...
17.08.2020 10:27
Son güncelleme : 17.08.2020 10:57
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.
Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı.
Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum."
10:421.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|: 1.086
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|Önceki Kapanış
|: 1.084
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En Düşük
1.077
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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465,02
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler10:40
|KENT
|2.518,80
|7.730.197
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|15.817.406
|% 9,99
|
|YONGA
|28,26
|58.244
|% 9,96
|
|TKURU
|73,60
|455.437
|% 9,93
|
|FADE
|5,11
|10.272.577
|% 9,89
|
|RALYH
|14,50
|876.525
|% -9,99
|
|BURVA
|49,42
|798.281
|% -9,98
|
|KLGYO
|7,55
|15.754.381
|% -9,90
|
|MSGYO
|3,40
|442.629
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|158.900
|% -9,79
|
|RTALB
|51,95
|209.914.902
|% 9,83
|
|EKGYO
|1,94
|208.713.584
|% 0,52
|
|PETKM
|3,76
|182.136.606
|% 4,16
|
|GARAN
|6,79
|135.615.013
|% 0,15
|
|ASELS
|17,33
|123.239.839
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,94
|208.713.584
|% 0,52
|
|PETKM
|3,76
|182.136.606
|% 4,16
|
|KRDMD
|2,77
|107.423.156
|% 1,47
|
|KARSN
|2,94
|89.113.327
|% -2,97
|
|SKBNK
|1,48
|37.291.800
|% 0,68
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3845
|7,3904
|% 0,45
|
|Euro
|8,7459
|8,7582
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,6508
|9,6992
|% 0,55
|
|Frank
|8,1046
|8,1534
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9643
|1,9742
|% 0,43
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,54
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.173
|51,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|25,39
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,28
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,14
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|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,40
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|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,12
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|0,22
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