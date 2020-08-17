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Bakan Albayrak duyurdu! Tarihi rekor...

17.08.2020 10:27

Son güncelleme : 17.08.2020 10:57
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan konut satış rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.

Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı.

Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum."


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