Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son verilerin olumlu gelmeye devam ettiğini, yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacaklarını açıkladı.
Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
24.09.2020 12:55
Son güncelleme : 24.09.2020 13:21
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız" ifadesini kullandı.
13:051.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 1.099
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|Önceki Kapanış
|: 1.103
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1.104
En Düşük
1.097
13:057,6892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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7,7185
En Düşük
7,6795
13:058,9612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
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|Açılış
|: 8,9750
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9,0226
En Düşük
8,9504
13:05458,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
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|Açılış
|: 458,55
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|Önceki Kapanış
|: 461,64
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463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler13:05
|CRFSA
|23,98
|21.334.445
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.121.254
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.768.928
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.614.837
|% 9,99
|
|UZERB
|17,73
|70.335
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.299.294
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.700.714
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|588.169
|% -9,99
|
|MERIT
|85,60
|481.884
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|11.028.480
|% -9,98
|
|SISE
|6,83
|613.219.935
|% 0,59
|
|KRDMD
|3,28
|546.024.317
|% -0,30
|
|ADESE
|2,37
|333.565.915
|% 2,60
|
|DOHOL
|2,37
|235.558.134
|% 2,60
|
|GARAN
|6,62
|216.139.572
|% 0,61
|
|KRDMD
|3,28
|546.024.317
|% -0,30
|
|ADESE
|2,37
|333.565.915
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,57
|186.896.902
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,37
|235.558.134
|% 2,60
|
|SISE
|6,83
|613.219.935
|% 0,59
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6825
|7,6892
|% -0,15
|
|Euro
|8,9516
|8,9612
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,7810
|9,8300
|% 0,05
|
|Frank
|8,2793
|8,3292
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0455
|2,0558
|% -0,11
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-10,06
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|-33,67
|
|Yarım
|1.468
|1.505
|-16,29
|
|Çeyrek
|736
|753
|-8,15
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,67
|41,67
|-0,10
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