Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız















Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız" ifadesini kullandı.