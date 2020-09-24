Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

24.09.2020 12:55

Son güncelleme : 24.09.2020 13:21
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son verilerin olumlu gelmeye devam ettiğini, yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacaklarını açıkladı.



Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız" ifadesini kullandı.


ETİKETLER
Bakan albayrakKapasite kullanım oranıson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:051.104
Değişim :  0,08% |  0,86
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.104 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler13:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 23,98 21.334.445 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.121.254 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.768.928 % 10,00  
AYCES 113,40 1.614.837 % 9,99  
UZERB 17,73 70.335 % 9,99  
daha fazla
13:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6825 7,6892 % -0,15  
Euro 8,9516 8,9612 % -0,17  
Sterlin 9,7810 9,8300 % 0,05  
Frank 8,2793 8,3292 % -0,32  
Riyal 2,0455 2,0558 % -0,11  
daha fazla
13:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.854 -10,06  
Altın Gr. 458 458 -3,40  
Cumhuriyet 3.050 3.100 -27,00  
Tam 3.036 3.112 -33,67  
Yarım 1.468 1.505 -16,29  
Çeyrek 736 753 -8,15  
Gümüş.Ons 22,18 22,22 -0,57  
Gümüş Gr. 5,47 5,47 -0,17  
B. Petrol 41,67 41,67 -0,10  
Seans Raporu 13:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru