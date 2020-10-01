Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul`un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması, Yeni Ekonomi Programı`nda (YEP) önceliklerimiz arasındaydı" dedi.
Bakan Albayrak`tan `Borsa İstanbul` paylaşımı
01.10.2020 14:45
Son güncelleme : 01.10.2020 14:55
AA
Bakan Albayrak, Twitter hesabından Borsa İstanbul'un, "Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırıyor. Düzenleme, ilişkili tüm işlem esasları ile 1 Ekim tarihinde devreye alınıyor" açıklamasını paylaştı.
Bakan Albayrak, kendi paylaşımında ise, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" ifadesini kullandı.
14:411.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.150
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|Önceki Kapanış
|: 1.145
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1.154
En Düşük
1.143
14:417,7358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,7750
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7,7487
En Düşük
7,6335
14:419,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0515
|Açılış
|: 9,0800
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|Önceki Kapanış
|: 9,0750
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9,1137
En Düşük
8,9695
14:41472,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,40
|Açılış
|: 472,42
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|Önceki Kapanış
|: 467,02
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473,11
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler14:41
|NETAS
|21,34
|169.495.890
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.152.048
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.248.326
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|11.982.210
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|132.480.054
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.988.683
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.552.780.002
|% -2,05
|
|ASELS
|19,48
|934.311.469
|% 0,83
|
|GARAN
|7,14
|932.180.224
|% 0,56
|
|TURSG
|6,09
|778.618.885
|% 7,22
|
|THYAO
|10,77
|699.440.502
|% 2,57
|
|SISE
|7,17
|1.552.780.002
|% -2,05
|
|KRDMD
|3,42
|642.924.581
|% 0,88
|
|TURSG
|6,09
|778.618.885
|% 7,22
|
|GARAN
|7,14
|932.180.224
|% 0,56
|
|PENGD
|4,72
|495.170.713
|% -0,84
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7312
|7,7358
|% 0,19
|
|Euro
|9,0962
|9,1077
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,9875
|10,0376
|% 0,62
|
|Frank
|8,3993
|8,4499
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0556
|2,0659
|% 0,40
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|13,80
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,57
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|8,00
|
|Tam
|3.114
|3.193
|7,62
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,89
|0,13
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,60
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, KOZAA
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 79 artarak (% 0.84 ) 1, 057
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