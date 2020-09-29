Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesinde endekslerin güçlü gelmeye devam ettiğini belirterek, "Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak`tan ekonomik güven endeksi değerlendirmesi
29.09.2020 10:50
Son güncelleme : 29.09.2020 10:51
AA
Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.
YEP öncesinde endekslerin güçlü gelmeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
10:361.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
10:367,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8539
En Düşük
7,7776
10:369,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0557
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1684
En Düşük
9,0696
10:36474,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,93
|Açılış
|: 474,18
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler10:34
|YAPRK
|53,35
|328.636
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|708.891
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|1.999.413
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|2.926.467
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|YAYLA
|3,15
|43.340.963
|% -5,97
|
|SISE
|7,77
|1.013.463.080
|% 0,00
|
|GARAN
|6,98
|182.043.004
|% -0,14
|
|TRKCM
|5,05
|172.356.363
|% -0,98
|
|SODA
|8,66
|164.406.732
|% -1,03
|
|AFYON
|4,32
|129.092.483
|% 1,65
|
|SISE
|7,77
|1.013.463.080
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,28
|93.272.341
|% -0,44
|
|ODAS
|2,76
|103.451.217
|% 1,47
|
|TRKCM
|5,05
|172.356.363
|% -0,98
|
|AFYON
|4,32
|129.092.483
|% 1,65
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8364
|7,8383
|% 0,48
|
|Euro
|9,1507
|9,1563
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,0485
|10,0989
|% 0,62
|
|Frank
|8,4500
|8,5009
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0834
|2,0938
|% 0,41
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-0,15
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,02
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,21
|
Seans Raporu
10:34
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10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 16 artarak (% 0.01 ) 1, 257
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10:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, GUSGR, MRDIN
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10:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, GUSGR, MRDIN
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10:45XU100
Endeks 1, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 3, 169.00 milyon TL de
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10:45ROYAL
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 078 adet işlem