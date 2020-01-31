Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016`dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını bildirdi.
Bakan Albayrak`tan tahvil faizi değerlendirmesi
31.01.2020 10:53
Son güncelleme : 31.01.2020 10:53
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, tahvil
faizlerindeki düşüşe ilişkin değerlendirmede bulundu.
Piyasa beklentilerindeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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|KRDMD
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|PETKM
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|98.127.160
|% 0,25
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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|Sterlin
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