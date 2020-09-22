Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını bildirdi.
Bakan Albayrak`tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi
22.09.2020 11:37
Son güncelleme : 22.09.2020 11:38
AA
Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
11:221.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.094
En Düşük
1.085
11:227,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,6860
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
11:229,0001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0001
En Düşük
8,9625
11:22468,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,06
|Açılış
|: 468,42
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler11:22
|IDGYO
|6,27
|7.683.409
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|CRFSA
|19,82
|7.326.503
|% 9,99
|
|TLMAN
|31,26
|7.735.693
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|333.692
|% 9,99
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|MEGAP
|11,92
|6.234.398
|% -9,97
|
|MEGAP
|11,92
|6.234.398
|% -9,97
|
|SISE
|6,54
|596.053.786
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,18
|343.883.553
|% 0,00
|
|PETKM
|4,21
|229.062.314
|% 1,20
|
|TCELL
|14,89
|113.690.302
|% 1,36
|
|GARAN
|6,49
|109.282.375
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,18
|343.883.553
|% 0,00
|
|SISE
|6,54
|596.053.786
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,73
|105.769.649
|% 0,00
|
|PETKM
|4,21
|229.062.314
|% 1,20
|
|IHLAS
|1,04
|41.380.556
|% 1,96
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6552
|7,6579
|% 0,34
|
|Euro
|8,9938
|9,0001
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7754
|9,8244
|% 0,21
|
|Frank
|8,3260
|8,3761
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0367
|2,0469
|% 0,37
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-6,54
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|0,29
|
Seans Raporu
11:22
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11:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, SAHOL, KCHOL
-
11:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, BIMAS, TCELL
-
11:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 48 artarak (% 0.45 ) 1, 000
-
11:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, RODRG, BEYAZ, KERVN, OZRDN, BRKO, BALAT, ISBIR, TKURU, SNKRN
-
11:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, YONGA, KSTUR