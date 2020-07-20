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Bakan Pekcan `Pakistan Genel Sanal Ticaret Heyeti` programında konuştu

20.07.2020 17:55

Son güncelleme : 20.07.2020 18:27
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan`ın dost ve kardeş ülke olmanın ötesinde Türkiye`nin çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, "850 milyon dolarlık ticaret hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta. Bu en kısa zamanda 1 milyar doların üzerine çıkmalı" dedi.



AA

Pekcan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen  Pakistan Genel Sanal Ticaret Heyeti organizasyonunun açılışında konuştu.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, çok  sayıda iş insanıyla birlikte İslamabad'a giderek bir İş Forumu  gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Pekcan, bugün de Türk ve Pakistanlı iş  insanları arasında sanal bir köprü kurulacağını, bu sanal köprünün yeni ticari ve  ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlenmesine vesile olacağına  inandıklarını söyledi.

Nisan ayından itibaren Özbekistan, Kenya, Hindistan ve Nijerya ile  Sanal Genel Ticaret Heyetleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Pekcan, bugün de  Pakistan ile söz konusu organizasyonu yaptıklarını, akabinde de Almanya,  Kolombiya ve Meksika ile devam edeceklerini söyledi.

Ruhsar Pekcan, bunların haricinde sektörel ticaret heyetlerini de TİM  ile beraber hayata geçirdiklerini, Özbekistan, Kenya, Paraguay, Arjantin,  Meksika, Şili, Uruguay, Ekvador, Kosta Rika, Peru, Kolombiya, Çin, BAE, Katar,  Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a yönelik sanal ticaret heyeti programları icra  ettiklerini söyledi.

Ayrıca iki sanal fuar yaptıklarını Shoe-dex ve Agrivurtual fuarlarını  gerçekleştirdiklerini belirten Pekcan, "Sanal heyetlerle, fuarlarla ilgili  sizlerden alınan geri bildirimler oldukça başarılı ve etkili sonuçlar aldığımızı,  verimli geçtiğini gösteriyor. Sanal heyetler ve fuarlar hem zaman hem de maliyet  açısından iş insanlarımıza da avantajlar getiriyor. İş bağlantısı yapmanın yanı  sıra ürünlerin ilgili ülkedeki ithalatçılar tarafından da bilinirliğinin  artırılmasına ve uygun pazarlama koşulları oluşturulmasına fayda sağlıyor."  ifadelerini kullandı.

"PAKİSTAN İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI'NI YAPMAYA KARARLIYIZ"

Bakan Pekcan, bu dönemde bir çok ülke ile yoğun ikili görüşmeler  gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Pakistan dost ve kardeş ülke olmanın  ötesinde, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı. 850 milyon dolarlık ticaret  hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta. Bu en kısa zamanda 1 milyar  doların üzerine çıkmalı." diye konuştu.

Şubatta Pakistanlı muhatapları ile yaptıkları görüşmelere ilişkin  bilgiler veren Pekcan, "Biz Pakistan ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı yapmaya  kararlıyız. Ama her iki ülkenin ekonomilerinin lokomotifleri ve hassas noktaları  olan bazı sektörleri devre dışında tutarak yolumuza devam edeceğiz. Kararımızı da  bu yönde aldık ve bunlarla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde  konuştu.

Ruhsar Pekcan, Pakistan ile yapılan ticarette sadece tekstil ve hazır  giyim ile ilgili ticaret açığı verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Makine başta olmak üzere klima, regülatörler, jeneratörler ve diğer  teknik ürünler, elektrik-elektronik, inşaat malzemesi ve ekipmanları ile medikal  ürünler ülkemiz ihracatçıları için büyük potansiyel teşkil etmektedir. Pakistan  ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artırılması için şubat ayındaki  zirvede Stratejik Ekonomik Çerçeve Belgesi ve Eylem Planı'nı imzaladık. Bu Eylem  Planı doğrultusunda da Ticaret, Yatırım, Endüstriyel İşbirliği, Finans, Sağlık,  Taşımacılık, İletişim, Turizm, Enerji ve Teknoloji gibi pek çok başlık altında iş  birliği konularını belirledik, teknik ekiplerimiz de bu konular üzerinde  karşılıklı mutabakat sağlıyorlar. Bunların dışında yatırımların karşılıklı  artması üzerine de çalışıyoruz. Pakistan'da Türkiye'nin belli başlı firmalarının  büyük ölçekli yatırımları var. Bu yatırımlarda yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam  sağlıyorlar. Bu karşılıklı yatırımların daha fazla teknoloji ve katma değerli  üretecek sektörlerde bir araya gelmesini destekliyoruz."

Öte yandan Türk müteahhitlik firmalarının dünyada üstlendiği proje  bedellerinin 400 milyar doları aştığına işaret eden Pekcan, Pakistan'da bugüne  kadar sadece 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen müteahhitlik proje hacminin  önümüzdeki günlerde daha da artacağına inandıklarını söyledi.

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak iş dünyasının arkasında olduklarını  belirterek, iki ülke iş insanları için Eximbank ile Asya Yatırım ve Kalkınma  Bankasının önemli finansman kaynağı olduğunu belirtti.

Pekcan, "İş insanlarımızın önündeki her türlü engeli kaldırmak,  ticaretin ve yatırımın akışını kolaylaştırmak, basitleştirilmiş gümrük hattı  uygulamalarımızı devreye sokmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini  kullandı.




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