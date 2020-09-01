Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3`lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8`inde artış var" dedi.
Bakan Varank: 10 sektörün 8`inde artış var
01.09.2020 12:11
Son güncelleme : 01.09.2020 12:23
DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor" dedi.
12:071.067
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -11,36
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
12:077,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
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7,3765
En Düşük
7,3225
12:078,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0548
|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,8470
En Düşük
8,7425
12:07471,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,65
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler12:07
|INTEM
|21,78
|6.359.727
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.303.053
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.968.138
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|572.150
|% 9,96
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,28
|13.583.622
|% -7,92
|
|ANELE
|5,47
|3.207.797
|% -7,29
|
|FENER
|27,02
|279.103.777
|% 5,38
|
|ICBCT
|8,04
|268.056.432
|% 3,21
|
|GARAN
|6,72
|254.033.296
|% -0,59
|
|SISE
|6,01
|228.158.471
|% -0,50
|
|KRDMD
|2,98
|220.567.882
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,72
|193.264.480
|% -2,27
|
|KRDMD
|2,98
|220.567.882
|% -2,30
|
|PETKM
|3,87
|195.651.194
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,62
|131.972.942
|% -2,96
|
|GSRAY
|3,11
|143.475.930
|% 0,32
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3701
|7,3747
|% 0,39
|
|Euro
|8,8212
|8,8266
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,8693
|9,9188
|% 0,80
|
|Frank
|8,1343
|8,1833
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,37
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|19,05
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,65
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|35,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,65
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,75
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,38
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,63
|45,63
|0,35
|