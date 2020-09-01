Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Varank: 10 sektörün 8`inde artış var

01.09.2020 12:11

Son güncelleme : 01.09.2020 12:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3`lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8`inde artış var" dedi.



DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor" dedi.


ETİKETLER
mustafa varankbakansanayipmi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:071.067
Değişim :  -1,05% |  -11,36
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.079  
En Yüksek
1.084 En Düşük
1.064
BIST En Aktif Hisseler12:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 21,78 6.359.727 % 10,00  
DOGUB 4,73 33.303.053 % 10,00  
FRIGO 38,96 475.039 % 9,99  
SEKUR 8,71 7.968.138 % 9,97  
TKURU 171,20 572.150 % 9,96  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Dolar 7,3701 7,3747 % 0,39  
Euro 8,8212 8,8266 % 0,62  
Sterlin 9,8693 9,9188 % 0,80  
Frank 8,1343 8,1833 % 0,45  
Riyal 1,9603 1,9701 % 0,37  
daha fazla
12:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.987 1.987 19,05  
Altın Gr. 471 471 6,65  
Cumhuriyet 3.123 3.171 35,00  
Tam 3.107 3.186 34,65  
Yarım 1.502 1.541 16,75  
Çeyrek 753 771 8,38  
Gümüş.Ons 28,78 28,82 0,67  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 0,18  
B. Petrol 45,63 45,63 0,35  
Seans Raporu 12:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru