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Bakan Varank: İlk üç ülkeden biri olduk

13.07.2020 11:38

Son güncelleme : 13.07.2020 12:03
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mayıs ayı sanayi üretiminin beklentiler dahilinde yıllık bazda düşerken nisana göre yüzde 17,4 yükseldiğini belirterek, "Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." ifadelerini kullandı.



AA

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, mayıs ayına  ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Mayıs ayı sanayi üretiminin beklentiler dahilinde yıllık bazda  düşerken, nisana göre yüzde 17,4 yükseldiğine dikkati çeken Varank, "Küresel  piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan  ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti."  değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ SIRADA

Varank, paylaşımında ülkelere göre mayıs ayı sanayi üretiminin aylık  değişimiyle, endeksin alt kalemlerine ilişkin değişimlerin görüldüğü grafiklere  de yer verdi.

Buna göre Türkiye, mayıs ayı sanayi üretiminde aylık bazda yüzde  17,4'lük artış performansıyla İtalya ve Fransa'nın ardından 3'üncü olurken,  aralarında İspanya, Almanya, Çin, ABD ve Güney Kore'nin de bulunduğu birçok  ülkeyi geride bıraktı.




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