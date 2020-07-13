Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mayıs ayı sanayi üretiminin beklentiler dahilinde yıllık bazda düşerken nisana göre yüzde 17,4 yükseldiğini belirterek, "Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank: İlk üç ülkeden biri olduk
13.07.2020 11:38
Son güncelleme : 13.07.2020 12:03
AA
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Mayıs ayı sanayi üretiminin beklentiler dahilinde yıllık bazda düşerken, nisana göre yüzde 17,4 yükseldiğine dikkati çeken Varank, "Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ SIRADA
Varank, paylaşımında ülkelere göre mayıs ayı sanayi üretiminin aylık değişimiyle, endeksin alt kalemlerine ilişkin değişimlerin görüldüğü grafiklere de yer verdi.
Buna göre Türkiye, mayıs ayı sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 17,4'lük artış performansıyla İtalya ve Fransa'nın ardından 3'üncü olurken, aralarında İspanya, Almanya, Çin, ABD ve Güney Kore'nin de bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 114.809
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En Düşük
116.126
11:486,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
7,7554
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 399,13
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|Önceki Kapanış
|: 396,96
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399,25
En Düşük
396,00
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|KARTN
|539,00
|38.743.732
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|12.332.818
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|508.604
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|508.604
|% 9,98
|
|PKENT
|304,40
|1.882.105
|% 9,97
|
|TACTR
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|% -10,00
|
|VKFYO
|5,11
|1.331.155
|% -9,88
|
|SERVE
|5,77
|88.131
|% -9,42
|
|BJKAS
|2,92
|34.928.956
|% -8,46
|
|TSPOR
|5,78
|255.053.031
|% -7,37
|
|EKGYO
|2,22
|550.193.965
|% 2,78
|
|THYAO
|11,91
|364.283.789
|% 0,68
|
|TRKCM
|4,64
|265.175.019
|% 2,88
|
|TSPOR
|5,78
|255.053.031
|% -7,37
|
|GARAN
|7,88
|246.160.107
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,22
|550.193.965
|% 2,78
|
|ODAS
|2,82
|243.696.458
|% 4,83
|
|IHLGM
|1,76
|133.004.065
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,60
|110.362.933
|% 3,90
|
|IHLAS
|0,88
|54.486.989
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6338
|8,6771
|% -0,01
|
|Frank
|7,2594
|7,3032
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|8,83
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|10,30
|
|Tam
|2.669
|2.683
|10,60
|
|Yarım
|1.296
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,12
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,22
|0,08
|
|B. Petrol
|42,77
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