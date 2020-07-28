Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziranda yatırım iştahının çok güçlü olduğunu belirterek, düzenlenen 859 belgeyle teşvik tarihi rekoru kırıldığını, 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam beklediklerini bildirdi.
Bakan Varank yatırım teşvik verilerini değerlendirdi
28.07.2020 17:00
Son güncelleme : 28.07.2020 17:54
AA
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, haziran ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.
Haziranda yatırım iştahının çok güçlü olduğuna işaret eden Varank, "Düzenlediğimiz 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz." bilgilerini paylaştı.
Varank paylaşımında yılın ilk yarısında yatırım talebinin pandemiye rağmen geçen senenin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, aylar itibarıyla düzenlenen teşvik belge sayısı ve yatırım teşvik verilerinin bulunduğu infografiğe de yer verdi.
Buna göre, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların yüzde 61'i imalat, yüzde 20'si enerji, yüzde 13'ü hizmetler, yüzde 3'ü tarım, yüzde 3'ü de madencilik sektöründe bulunuyor.
Ayrıca ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen belge sayısında yüzde 80, öngörülen istihdamda yüzde 40 ve sabit yatırımda yüzde 14'lük artış göze çarpıyor.
17:371.158
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -37,73
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.157
17:376,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0964
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
17:378,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1021
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
17:37435,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 6,77
|Açılış
|: 435,71
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9692
|9,0142
|% 1,67
|
|Frank
|7,5611
|7,6066
|% 1,67
|
|Riyal
|1,8517
|1,8609
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,40
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,05
|
|Cumhuriyet
|2.850
|2.887
|60,30
|
|Tam
|2.936
|2.969
|62,10
|
|Yarım
|1.425
|1.449
|30,30
|
|Çeyrek
|715
|725
|15,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 25 kaybederek (% -3.28 ) 1, 306
-
17:51XU100
Endeks 1, 157 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 24 altında . İşlem hacmi 21, 687.00 milyon TL de
-
17:50SANKO
Yüzde -7.44 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 810, 840 adet işlem
-
17:47ERSU
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 392, 330 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 79 altında . İşlem hacmi 21, 331.00 milyon TL de