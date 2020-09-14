Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.
Bakan Varank: Yüksek büyüme bekliyoruz
14.09.2020 10:57
Son güncelleme : 14.09.2020 11:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün açıklanan sanayi üretimi verilerini değerlendirerek, "Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.
Varank, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Temmuz sanayi üretimi aylık %8,4 ve yıllık %4,4 arttı.
Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık.
Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz."
10:581.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
10:587,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4960
|
7,4963
En Düşük
7,4451
10:588,8984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8450
|
8,8984
En Düşük
8,8309
10:58468,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,55
|Açılış
|: 468,83
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler10:56
|MERKO
|3,85
|38.569.729
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|27.688.346
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|23.684.223
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,06
|13.546.240
|% -6,64
|
|VERUS
|37,14
|32.944.984
|% -5,69
|
|DAGI
|10,80
|723.400
|% -4,00
|
|PETKM
|4,36
|368.855.540
|% 2,59
|
|FENER
|39,94
|224.064.505
|% 0,10
|
|IHLAS
|1,07
|217.488.239
|% 0,00
|
|PGSUS
|49,06
|155.386.137
|% 1,41
|
|THYAO
|10,98
|150.804.116
|% 0,46
|
|IHLAS
|1,07
|217.488.239
|% 0,00
|
|PETKM
|4,36
|368.855.540
|% 2,59
|
|IHLGM
|1,51
|94.040.577
|% -2,58
|
|ODAS
|2,62
|127.268.300
|% -0,76
|
|KRDMD
|3,08
|148.337.489
|% 0,33
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4940
|7,4958
|% 0,31
|
|Euro
|8,8926
|8,8987
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5955
|9,6436
|% 0,65
|
|Frank
|8,2205
|8,2700
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9919
|2,0019
|% 0,29
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|5,14
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,65
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,90
|39,90
|0,07
|
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