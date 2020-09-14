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Bakan Varank: Yüksek büyüme bekliyoruz

14.09.2020 10:57

Son güncelleme : 14.09.2020 11:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün açıklanan sanayi  üretimi verilerini değerlendirerek, "Uyguladığımız tedbirler reel  sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.

Varank, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Temmuz sanayi üretimi aylık %8,4 ve yıllık %4,4 arttı.

Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel  ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık.

Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte  yüksek büyüme bekliyoruz."


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