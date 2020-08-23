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Bakanlık açıkladı! Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı

23.08.2020 16:44

Son güncelleme : 23.08.2020 17:06
İndirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda yaklaşık 1,2 milyon lira idari para cezası kesildi.



AA

Reklam Kurulunun denetimleri sonucunda, indirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda toplam 1 milyon 200 bin 744 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kuruluna tüketicilerce son dönemde yapılan başvuruların indirimli satışlar konusunda yoğunlaştığı belirtildi.

Kurulun incelemeleri sonucunda, özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapılarak satışa sunulduğu bildirilen açıklamada, indirimin hangi ürünleri kapsayacağına yönelik tüketicilerde anlam karışıklığına yol açacak ifadelerle tanıtımların yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

Ayrıca indirimin dönemine ilişkin bilgilendirme yapılmadığının ve ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, beşli ve altılı paketler halinde indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin tek tek satın alındığında fiyatının daha düşük olduğunu ortaya koyan uygulamaların saptandığı belirtildi.

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını amaçlayan ilgili mevzuat kapsamında, "indirimli satış reklamları"nda uyulması gereken esasların belirlendiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İnternet sitesi, afiş, broşür, kısa mesaj, satış yerleri içinde ve dışında yer alan ilanlar gibi mecralarda bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını belirten bir ibare yer alması halinde, öncelikle indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleriyle indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunludur. Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilemez. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerekmekte olup indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı da reklam veren kuruluşa aittir."

Açıklamada, anılan çerçevede şikayetlerin özellikle ürünlerin fiyatları konusunda yoğunlaştığı göz önüne alındığında, firmaların indirimin miktarını hesaplarken ürünün piyasada bulunduğu süreç içerisinde gerçekleşmeyen fiyatları kullanmamaları gerektiği kaydedildi.

Söz konusu hesap yapılırken ayrıca ürünün fiyatı zaman içinde düştüyse, ürünün satışa sunulduğu ilk fiyatın kullanılmamasının önemine işaret edilen açıklamada, indirimli satış kampanyalarının sürelerinin iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde 3 ayı, tasfiye durumunda ise 6 ayı, alışveriş festivallerinin süresinin bir yıl içinde 60 günü geçemeyeceği bildirildi.

İnternetten satın alınan ürünlere yönelik satış iptalleri

Açıklamada, indirimli satış kampanyalarıyla ilgili tüketicilerin yoğun şikayette bulunduğu diğer bir konunun internet siteleri üzerinden satın alınan ürünlerde yaşanan sipariş iptalleri olduğu belirtildi.

Başvurular incelendiğinde sorunun, piyasa şartlarına göre uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünlere ilişkin siparişlerin satıcılar tarafından stok yetersizliği, tedarik sıkıntısı gibi sebeplerle iptal edilmesinden ve daha sonra aynı ürünlerin yüksek fiyattan tekrar satışa sunulması nedeniyle ortaya çıktığı tespit edildi.

Açıklamada, bu eylemlerin, "haksız ticari uygulama" olarak kabul edildiğinin ve indirimli satışlar konusunda kaçınılması gereken eylemlerden olduğunun altı çizildi.

Son bir yılda 1,2 milyon lira para cezası kesildi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı eylemlerde bulunan firmalar hakkında reklamın yayınlandığı mecraya göre 10 bin 476 lira ile 419 bin 126 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından yürütülen denetimler neticesinde, indirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda toplam 1 milyon 200 bin 744 lira idari para cezası uygulandı." bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, idari yaptırımlara maruz kalmamak için tüketicilere mal ve hizmet sunan firmaların mevzuat hükümlerine uygun davranmaları uyarısında da bulunuldu.


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