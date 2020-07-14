BofA, global petrol talebinin 2019 seviyesine 2021`de dönmesini bekliyor.
Bank of America`dan petrol tahmini
14.07.2020 10:36
Son güncelleme : 14.07.2020 11:12
Bank of America, global petrol talebinin corona virüs salgını öncesine, 2019 seviyesine 2021 yılında dönmesinin beklendiğini ancak gelişmiş ekonomilerin talebinin 2021'de de 2019'un 2 milyon varil/gün altında kalacağını söyledi.
2020 yılının ikinci yarısında gelişmekte olan piyasaların petrol talebinin geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 milyon varil/gün azalacağını tahmin eden BofA, 2020'nin tamamında ise gelişmekte olan piyasaların talebinin 5,6 milyon varil/gün azalacağını öngördü.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 118.114
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|Önceki Kapanış
|: 118.399
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118.573
En Düşük
117.542
10:576,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 6,9110
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|Önceki Kapanış
|: 6,9160
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6,8552
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|: 7,8150
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|Önceki Kapanış
|: 7,7950
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En Düşük
7,7736
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
|: 397,45
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|Önceki Kapanış
|: 397,54
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397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.544.684
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.252.904
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.410.802
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.577.565
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.137.406
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|KPHOL
|3,51
|17.550
|% -5,14
|
|EKGYO
|2,35
|713.959.570
|% 3,52
|
|THYAO
|12,04
|289.617.865
|% 0,58
|
|EREGL
|8,96
|255.293.136
|% 0,67
|
|GARAN
|7,96
|253.183.658
|% -0,13
|
|SKBNK
|1,68
|230.276.389
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,35
|713.959.570
|% 3,52
|
|SKBNK
|1,68
|230.276.389
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,85
|156.346.417
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,39
|173.596.531
|% 0,42
|
|ODAS
|2,93
|208.865.959
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5669
|8,6099
|% -0,21
|
|Frank
|7,2731
|7,3169
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,12
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.604
|-3,10
|
|Tam
|2.661
|2.672
|-3,10
|
|Yarım
|1.292
|1.307
|-1,50
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,01
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|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,67
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 1 kaybederek (% -0.02 ) 134, 714
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