Bank of America`dan petrol tahmini















Bank of America, global petrol talebinin corona virüs salgını öncesine, 2019 seviyesine 2021 yılında dönmesinin beklendiğini ancak gelişmiş ekonomilerin talebinin 2021'de de 2019'un 2 milyon varil/gün altında kalacağını söyledi.2020 yılının ikinci yarısında gelişmekte olan piyasaların petrol talebinin geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 milyon varil/gün azalacağını tahmin eden BofA, 2020'nin tamamında ise gelişmekte olan piyasaların talebinin 5,6 milyon varil/gün azalacağını öngördü.