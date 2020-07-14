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Bankacılık sektörü FETÖ`nün hain darbe girişiminden güçlü çıktı

14.07.2020 12:48

Son güncelleme : 14.07.2020 12:48
Küresel finansal krizde başarılı sınav veren Türk bankacılık sektörü, Fetullahçı Terör Örgütü`nün (FETÖ) 15 Temmuz`daki hain darbe girişiminde de sistemi ayakta tutarak ve rutin çalışmaları sürdürerek, sektörün stratejik önemini ve gücünü tüm dünyaya gösterdi.



AA

FETÖ'nün Türkiye'nin mili birlik ve beraberliğine, demokrasisine ve  ekonomisine yönelik hain darbe girişimi, aziz milletin ve hükümetin kararlı karşı  duruşuyla bertaraf edildi.

Darbe girişiminin bankacılık sektörüne ve finansal piyasalara olası  etkilerini asgari düzeye indirmek için başta ekonomi yönetimi olmak üzere  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankasından (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kamu ve özel bankalar, katılım  finans kurumları ve diğer paydaşlar proaktif adımlar attı.

İlgili kurum ve kuruluşlar, öncelikle yaptıkları açıklamalarla  FETÖ'nün hain darbe girişimini güçlü şekilde kınarken, piyasaların rutin  çalışmalarına devamı ve sistemin sağlıklı işleyişi için önlemler aldı.

Merkez Bankası, bankalara gerekli likiditeyi limitsiz sağlayacağını ve  gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak  tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.

BDDK, ATM'lerde, kredi kartlarında ya da sistemin herhangi bir  noktasında sorun olmadığını, sistemimiz normal, rutin çalışmasına devam ettiğini  ve endişe edecek herhangi bir olumsuzluğa sevk edecek bir durum söz konusu  olmadığını açıkladı.

Kamu ve özel bankalar da vatandaşların şubelerde ve ATM'lerde nakit  sorunu yaşamayacaklarını, müşterileri istedikleri miktarda nakdi bankalardan  çekebileceklerini ve bu güçte olduklarını vurguladı.

Aradan geçen 4 yılda çeşitli sınamalardan geçen bankacılık sektörü,  güçlü sermaye yapısı, deneyimli insan kaynağı ve tecrübeli yönetim kadrosuyla  Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri olduğunu kanıtladı.

"SEKTÖRE VE KURUMUMUZA OLAN GÜVEN BİR KEZ DAHA KUVVETLİ BİR BİÇİMDE TEYİT EDİLDİ"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali  Akben, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkeye, millete ve  istikrara karşı yapılan 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin, finansal sistemin  sağlamlığı ve ekonomik temellerin güçlü olduğu gerçeğini değiştiremediğini  söyledi.

Milletin canı pahasına meydanlara inerek demokrasiye ve egemenlik  haklarına sahip çıkarken, finansal otoriteler düzeyinde süratle yapılan  görüşmeler ve alınan tedbirlerle bankacılık sisteminde hiçbir sorun yaşanmadığını  vurgulayan Akben, ATM, havale ve internet bankacılığı sistemlerinin kesintisiz  çalışmasını sürdürdüğünü ve tüm banka şubelerinin normal faaliyetlerine devam  ettiğini dile getirdi.

Akben, şunları kaydetti:

"Menfur girişim, Türk bankacılık sektörünün dayanaklılığı ve sahip  olduğu dirayetinin gücünü kanıtladığı, uluslararası finans ders kitaplarına örnek  vaka olarak geçebilecek bir stres testi olarak görülmektedir. Bankalardan fon  çıkışının aksine TL mevduat hacmi artmış, likidite sorunu yaşanmamış, finansal  piyasalar ve altyapılar kesintisiz olarak çalışmaya devam etmiştir. Sektöre ve  kurumumuza olan güven bir kez daha kuvvetli bir biçimde teyit edilmiştir. 15  Temmuz 2016 sonrası sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 95 seviyelerinde  gerçekleşirken darbe girişimine rağmen yabancı sermayeli bankaların sermaye  artışı kararları uluslararası finans kuruluşların Türkiye’ye olan güçlü güvenini  somut rakamlarla göstermiştir.

15 Temmuz, milli birlik ve dayanışma ile tarihe büyük harflerle  yazılmıştır. 4. yıldönümünde bir kez daha menfur ve melun darbe girişimini  lanetleyerek kınıyorum. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet kılsın,  gazilerimize sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik  Gününüzü kutluyorum."

"BANKACILIK HİZMETLERİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLDÜ"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat  Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise 15 Temmuz 2016'da ülkeye ve devlete  yapılan hain darbe girişimine karşı bankacılık sektörünün de somut ve sağlam bir  duruş sergilediğini belirtti.

Olayın sıcak saatlerinde müşterilerin tüm taleplerini karşılamak için  gerekli koordinasyonu sağladıklarını ve aksiyonu aldıklarını hatırlatan Aydın,  "Ekonomimiz için en doğru olanı yapmanın sorumluluğu içinde olduk. Bankacılık  hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, piyasaların olağan şekilde  çalışması için ne gerekiyorsa yaptık. Sektörümüz elinden gelen tüm imkanları  ülkemiz ve milletimizin hizmetine sunmaya devam etti. Bu vesileyle şehitlerimizi  rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİNİN CANLANMASI VE BÜYÜMENİN HIZLANMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE ETTİK"

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı ve Ziraat Katılım  Genel Müdürü Metin Özdemir de Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi  ile karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleri ve aziz milletimin  feraseti ve dik duruşuyla bağımsızlığı ve demokrasiyi hedef alan bu girişimin  bastırıldığını anlatan Özdemir,  "Stratejik ve jeopolitik konumu ile yükselen bir  güç olan Türkiye, darbe girişiminin etkilerini çok kısa bir sürede atlatarak  hızlı toparlanma sürecini yaşadı. Hükümet, reel sektör temsilcileri, finans  dünyası, sermaye piyasaları ve ekonominin tüm aktörleri ile halkımız çok kısa  sürede tek yumruk oldu ve kararlı bir duruş ve davranış sergilendi. Darbe  girişiminin olumsuz sonuçları da kısa süre içerisinde bastırılarak başarılı bir  kriz yönetimi sağlandı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, darbe sürecinde tüm kadrolarıyla birlikte tek yürek olarak  krize karşı aldıkları önlemleri hızlıca hayata geçirmeye başladıklarını dile  getirdi.

Ziraat Katılım olarak, o gece genel müdürlükte sistemlere yönelik  olası siber saldırılara karşı ciddi tedbirler aldıklarını aktaran Özdemir, aynı  gece genel müdürlük binasına  ve şubelere bayraklar asarak devletin ve  demokrasinin yanında milli bir duruş sergilediklerini belirtti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Ekonominin canlanması ve büyümenin hızlanması için var gücümüzle  mücadele ettik. O gece gördük ki, aziz Türk milletinin imanı, feraseti, azmi ve  cesareti ile kazanamayacağı zafer yoktur. Bu vesileyle vatanımızın dört bir  köşesinde hain darbeciler karşısında tarih yazan tüm şehitlerimize Allah’tan  rahmet diliyor, cesaretleri ve fedakarlıkları için de gazilerimize şükranlarımı  sunuyorum."

"FİNANSAL İSTİKRARIMIZI KALICI KILAN TEMEL UNSUR İHRACAT ODAKLI BİR MİLLİ EKONOMİ ANLAYIŞI"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Cumhuriyetin temel ilke ve  değerlerinin merkezinde bağımsızlığa olan tutkularının bulunduğunu belirtti.

Tarih boyunca gücünü ve dirayetini tüm dünyaya kabul ettiren Türk  milletinin, zaman zaman çeşitli unsurların saldırısına uğrasa da her defasında  demokrasiye düşman bu girişimleri başarıyla geri püskürttüğünü ifade eden Arslan,  "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dizelerinde vurguladığı gibi ezelden  beridir hür yaşayan milletimiz, egemenliğine kast eden bu girişimlere karşı  inançla ve fedakarlıkla mücadele ederek asla geçit vermemiştir ve vermeyecektir."  dedi.

Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminin, maalesef bu yöndeki çabaların en  hain ve kanlı kalkışmalarından biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin 2000'li yıllarda yazdığı ekonomik ve siyasi başarı ile  toplumsal kalkınma hamlesini içine sindiremeyen bir takım odakların, Gazi Meclisi  kurşunların hedefi yapacak kadar gözlerini kararttığını anlatan Arslan, şöyle  devam etti:

"Ne mutlu bize ki, 'Ben bugüne kadar milletin üstünde bir güç  tanımadım' diyerek her zaman cesur bir irade gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, o gecenin karanlığı ertesi sabaha kalmadan  aydınlandı. Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimiz bir  badireyi daha atlattı. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, finansal istikrar açısından  kritik virajları başarıyla geride bıraktık. Özellikle son iki yılda ekonomide  güçlü bir paradigma değişikliği yaşadık.

Ekonomimiz her türlü müdahaleye karşı güçlü bir bağışıklık kazandı.  Finansal istikrarımızı kalıcı kılan temel unsur; önceliği yerli üretime vererek  sanayicimizin ithalata bağımlılığını ortadan kaldıran, ihracat odaklı bir milli  ekonomi anlayışı oldu. Aynı zamanda, Türk lirasının gücünü korumayı da amaçlayan  bu yaklaşım, rekabetçi kur politikasıyla imalatçı sektörlerin desteklendiği yeni  bir ekonomi modelini önümüze koydu."

Osman Arslan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  sürecinde de aynı dirayeti gösterdiklerini söyledi.

Halkbank olarak pandemi sürecinde 6 Temmuz itibarıyla 1 milyon 959 bin  müşteriye 73,5 milyar TL kredi kullandırdıklarını belirtti.

Bu kredilerin yüzde 24'e yakınını esnaf ve sanatkârların aldığını  ifade eden Arslan, 485 bin 500 firma ile 229 bin bireysel müşterinin toplam 27  milyar TL tutarındaki kredisini ötelediklerini dile getirdi.

Arslan, böylece, 2 milyon 673 bin müşteriye 100,5 milyar TL destek  sağladıklarını, bundan sonraki süreçte daha da inovatif ve dinamik bir bankacılık  sunacaklarını sözlerine ekledi.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNDE STRATEJİK ÖNEME SAHİP PROJELERE SAĞLADIĞIMIZ DESTEĞİ AYNI KARARLILIKLA SÜRDÜRDÜK"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de Türkiye'nin ve demokrasinin  bundan dört yıl önce önemli bir sınav verdiğini ve bu sınavdan başarıyla  çıktığını belirtti.

Aktiflerinin yüzde 100'ünü bu toprakların insanlarının geleceği için  kullandıran milli bir banka olarak o dönem yaptıkları değerlendirmelerde  bankacılığın ve makroekonomik göstergelerinin sağlam olduğunu vurguladıklarını ve  ileriye güvenle baktıklarını hatırlatan Ateş, bu anlayışla, geçen dört yıllık  süreçte KOBİ, tarım, bireysel, kurumsal müşteriler ve ülkenin geleceğinde  stratejik öneme sahip projelere sağladıkları desteği aynı kararlılıkla  sürdürdüklerini anlattı.

Ateş, şunları kaydetti:

"Memleketimizin geleceği için çalışmayı kendisine misyon edinen kurum  olma hüvviyetimizle, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine erişeceği her  türlü zaruri yatırımlar için sağladığımız finansmanı durmaksızın sürdüreceğimizi  ifade etmek isterim.

Hem kurulduğumuz günden beri yılmaz savunucusu olduğumuz  Cumhuriyetimizin ve milli duruşumuzun bize verdiği güçle hem de omuzlarımızdaki  sorumluluğun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz."




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