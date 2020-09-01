Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bankacılık sektörünün aktifleri 5,6 trilyon lirayı aştı

01.09.2020 15:02

Son güncelleme : 01.09.2020 15:49
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 25,1 artışla 5 trilyon 618 milyar 836 milyon lira oldu.



AA

BDDK tarafından, temmuz ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 618 milyar 836 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 128 milyar 19 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 377 milyar 534 milyon lira, menkul değerler 961 milyar 50 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 25,1, krediler toplamı yüzde 27,2 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 45,4 yükseldi. Temmuzda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,25 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 38 milyar 981 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat temmuzda 2019 sonuna göre yüzde 25 artışla 3 trilyon 209 milyar 480 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 14,8 artışla 564 milyar 827 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 38 milyar 981 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,21 seviyesinde gerçekleşti.


ETİKETLER
BDDKtürk lirasıson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:371.073
Değişim :  -0,55% |  -5,91
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.079  
En Yüksek
1.084 En Düşük
1.064
BIST En Aktif Hisseler15:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 41.669.457 % 10,00  
INTEM 21,78 6.717.376 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.901.917 % 10,00  
FRIGO 38,96 1.187.033 % 9,99  
YKSLN 15,54 52.418.675 % 9,98  
daha fazla
15:35 Alış Satış %  
Dolar 7,3473 7,3516 % 0,08  
Euro 8,8048 8,8127 % 0,47  
Sterlin 9,8758 9,9253 % 0,86  
Frank 8,0753 8,1239 % -0,28  
Riyal 1,9562 1,9660 % 0,16  
daha fazla
15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.990 1.991 22,54  
Altın Gr. 470 471 5,70  
Cumhuriyet 3.119 3.166 30,00  
Tam 3.106 3.184 32,83  
Yarım 1.501 1.540 15,88  
Çeyrek 753 770 7,94  
Gümüş.Ons 28,78 28,81 0,66  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 0,14  
B. Petrol 45,85 45,85 0,57  
Seans Raporu 15:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru