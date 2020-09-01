Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 25,1 artışla 5 trilyon 618 milyar 836 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün aktifleri 5,6 trilyon lirayı aştı
01.09.2020 15:02
Son güncelleme : 01.09.2020 15:49
AA
BDDK tarafından, temmuz ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Buna göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 618 milyar 836 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 128 milyar 19 milyon lira artış kaydetti.
Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 377 milyar 534 milyon lira, menkul değerler 961 milyar 50 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 25,1, krediler toplamı yüzde 27,2 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 45,4 yükseldi. Temmuzda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,25 olarak kayıtlara geçti.
Sektörün net karı 38 milyar 981 milyon lira oldu
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat temmuzda 2019 sonuna göre yüzde 25 artışla 3 trilyon 209 milyar 480 milyon liraya yükseldi.
Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 14,8 artışla 564 milyar 827 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 38 milyar 981 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,21 seviyesinde gerçekleşti.
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|DOGUB
|4,73
|41.669.457
|% 10,00
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|INTEM
|21,78
|6.717.376
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.901.917
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.418.675
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|9.520.558
|% -7,80
|
|ASELS
|16,37
|568.295.168
|% 0,80
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|FENER
|27,92
|525.030.245
|% 8,89
|
|GARAN
|6,76
|466.507.125
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,23
|439.519.243
|% 5,65
|
|KRDMD
|2,98
|380.996.477
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,74
|298.196.294
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,98
|380.996.477
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|319.569.732
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,47
|144.104.637
|% 3,52
|
|PETKM
|3,88
|377.164.544
|% -0,77
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|15:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3473
|7,3516
|% 0,08
|
|Euro
|8,8048
|8,8127
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,8758
|9,9253
|% 0,86
|
|Frank
|8,0753
|8,1239
|% -0,28
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|Riyal
|1,9562
|1,9660
|% 0,16
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,54
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|Altın Gr.
|470
|471
|5,70
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|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|30,00
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|Tam
|3.106
|3.184
|32,83
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|Yarım
|1.501
|1.540
|15,88
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|Çeyrek
|753
|770
|7,94
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|Gümüş.Ons
|28,78
|28,81
|0,66
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|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,14
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|B. Petrol
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