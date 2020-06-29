Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bankacılık sektörünün aktifleri arttı

29.06.2020 15:00

Son güncelleme : 29.06.2020 15:00
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mayıs sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 17,6 artışla 5 trilyon 282 milyar 890 milyon lira oldu.



AA

BDDK tarafından, mayıs ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün  Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, mayıs sonunda  Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 282 milyar 890 milyon lira  düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 792 milyar 73  milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 161  milyar 718 milyon lira, menkul değerler 910 milyar 758 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 17,6, krediler toplamı  yüzde 19, menkul değerler toplamı da yüzde 37,8 arttı. Bu dönemde kredilerin  takibe dönüşüm oranı yüzde 4,54 oldu. 

SEKTÖRÜN NET KARI 27 MİLYAR 328 MİLYON LİRA OLDU 

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan  mevduat 2019 sonuna göre yüzde 15,9 artışla 2 trilyon 974 milyar 200 milyon  liraya yükseldi.

2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 11 artışla 546 milyar 248  milyon lira olurken, mayıs itibarıyla sektörün dönem net karı 27 milyar 328  milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,44 seviyesinde  gerçekleşti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:44115.398
Değişim :  0,64% |  729,26
Açılış :  114.776  
Önceki Kapanış :  114.668  
En Yüksek
115.537 En Düşük
114.432
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 2,75 198.756.970 % 10,00  
VERUS 26,40 5.264.398 % 10,00  
EKIZ 11,46 2.938.370 % 9,98  
IDEAS 3,65 519.081 % 9,94  
PRKAB 4,76 45.998.004 % 9,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4161 8,4583 % -0,20  
Frank 7,2191 7,2626 % 0,22  
Riyal 1,8218 1,8310 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.774 1,89  
Altın Gr. 391 391 -0,06  
Cumhuriyet 2.531 2.549 9,20  
Tam 2.605 2.616 9,50  
Yarım 1.265 1.280 4,60  
Çeyrek 633 641 2,30  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 0,13  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,02  
B. Petrol 41,05 41,05 0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru