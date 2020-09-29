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Bankacılık sektörünün aktifleri arttı

29.09.2020 14:39

Son güncelleme : 29.09.2020 15:02
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 30,2 artarak 5 trilyon 845 milyar 786 milyon lira oldu.



AA

BDDK tarafından, ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, ağustosta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 845 milyar 786 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 354 milyar 968 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 481 milyar 901 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 30 milyar 161 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 30,2, krediler toplamı yüzde 31,1 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 55,9 yükseldi. Ağustosta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,14 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 42 milyar 949 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ağustosta 2019 sonuna göre yüzde 29,2 artarak 3 trilyon 317 milyar 591 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 15,3 artışla 567 milyar 347 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 42 milyar 949 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,28 seviyesinde gerçekleşti.


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