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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

23.07.2020 14:31

Son güncelleme : 23.07.2020 14:31
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 729 milyon lira artarak 3 trilyon 295 milyar 426 milyon liraya çıktı.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Temmuz ile biten haftada 16 milyar  729 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon  278 milyar 697 milyon liradan 3 trilyon 295 milyar 426 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 39 milyar 95 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 126 milyar 447 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Temmuz ile biten haftada  7 milyar 301 milyon lira yükselerek 610 milyar 475 milyon liraya çıktı. Söz  konusu kredilerin 251 milyar 237 milyon lirası konut, 9 milyar 73 milyon lirası  taşıt ve 350 milyar 165 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 204  milyon lira artarak 553 milyar 430 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise hafif gerileyerek 116 milyar 476 milyon liraya  indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 772 milyon lirası  taksitli, 64 milyar 705 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 17 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif azalışla 150 milyar  407 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 107 milyar 670 milyon  lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 156  milyon lira artarak 707 milyar 302 milyon lira oldu.




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