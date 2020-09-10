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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

10.09.2020 16:29

Son güncelleme : 10.09.2020 16:31
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 280 milyon lira artarak 3 trilyon 488 milyar 569 milyon liraya çıktı.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Eylül ile biten haftada 15 milyar 280 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 473 milyar 289 milyon liradan 3 trilyon 488 milyar 569 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 18 milyar 985 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 335 milyar 215 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Eylül ile biten haftada 2 milyar 443 milyon lira yükselerek 658 milyar 950 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 275 milyar 396 milyon lirası konut, 10 milyar 230 milyon lirası taşıt ve 373 milyar 324 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 423 milyon lira artarak 576 milyar 629 milyon liraya ulaştı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 yükselerek 128 milyar 477 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 58 milyar 283 milyon lirası taksitli, 70 milyar 194 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 artışla 150 milyar 849 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 109 milyar 609 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 39 milyon lira azalarak 727 milyar 886 milyon lira oldu.


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