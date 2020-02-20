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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

20.02.2020 15:16

Son güncelleme : 20.02.2020 15:38
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 511 milyon lira artarak 2 trilyon 707 milyar 225 milyon liraya yükseldi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Şubat ile biten haftada 15 milyar  511 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon  691 milyar 714 milyon liradan 2 trilyon 707 milyar 225 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 45 milyar 42 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,73 yükselen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 650 milyar 543 milyon lira  oldu.  

TÜKETİCİ KREDİLERİ 489 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Şubat ile biten haftada 5  milyar 10 milyon lira yükselerek 488 milyar 959 milyon liraya ulaştı. Söz konusu  kredilerin 205 milyar 72 milyon lirası konut, 6 milyar 976 milyon lirası taşıt ve  276 milyar 911 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 675  milyon lira artarak 405 milyar 939 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,1 artışla 118  milyar 196 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 919  milyon lirası taksitli, 66 milyar 277 milyon lirası taksitsiz  oldu.  

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 14 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artarak 152  milyar 272 milyon liraya ulaştı. Söz konusu takipteki alacakların 100 milyar 76  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 198 milyon lira  artarak 632 milyar 109 milyon liraya çıktı.




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