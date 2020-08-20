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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

20.08.2020 15:54

Son güncelleme : 20.08.2020 16:00
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 61 milyar lira artarak 3 trilyon 440,6 milyar liraya yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Ağustos ile biten haftada 60 milyar 992 milyon 105 bin lira artarak 3 trilyon 379 milyar 630 milyon 405 bin liradan 3 trilyon 440 milyar 622 milyon 510 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,56 artışla 1 trilyon 569 milyar 355 milyon 275 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,44 yükselişle 1 trilyon 748 milyar 990 milyon 711 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 15 milyon dolar azalarak 246 milyar 624 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 217 milyar 662 milyon dolar olurken, bunun 134 milyar 339 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 83 milyar 323 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,28 artarak 617 milyar 783 milyon 627 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,47 yükselerek 537 milyar 929 milyon 446 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,86 artışla 169 milyar 857 milyon 142 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 246 milyar 850 milyon 479 bin lirası konut, 6 milyar 632 milyon 338 bin lirası taşıt ve 364 milyar 300 milyon 810 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 14 Ağustos ile biten haftada 28 milyar 397 milyon 793 bin lira artarak 3 trilyon 346 milyar 657 milyon 906 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,03 artış gösterdi.


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