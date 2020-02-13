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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

13.02.2020 17:47

Son güncelleme : 13.02.2020 17:47
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 6,8 milyar lira artarak 2 trilyon 658 milyar liraya yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Şubat ile biten haftada 6 milyar 821 milyon 293 bin lira artarak 2  trilyon 651 milyar 27 milyon 503 bin liradan 2 trilyon 657 milyar 848 milyon 796  bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,04 artışla 1 trilyon 260 milyar 418 milyon 603 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,75 artarak 1 trilyon 296 milyar 620 milyon 663 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 1 milyar 612 milyon dolar artarak 226 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 196 milyar 55 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 658 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek  kişiler, 74 milyar 397 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI  

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,67 artarak 463 milyar 558 milyon 616 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler  de yüzde 0,55 yükselerek 381 milyar 536 milyon 365 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,67 azalışla 152 milyar 830 milyon 192 bin liraya  düştü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 189 milyar 616 milyon 831 bin lirası konut, 4 milyar 857 milyon 322 bin lirası taşıt ve 269 milyar 84  milyon 463 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 7 Şubat ile biten haftada 6 milyar 510 milyon 553 bin lira artarak 2 trilyon 602 milyar 96 milyon  285 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,80 artış gösterdi.




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