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Bankalar salgında kredi musluklarını KOBİ`lere açtı

13.10.2020 11:06

Son güncelleme : 13.10.2020 11:14
Türk bankacılık sektörü, ekonominin yapı taşlarından olan KOBİ`lere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca kredi kanallarını açık tutarken, sektörün KOBİ kredilerindeki 8 aylık artışı 220 milyar lirayı aştı.



Dünyada Kovid-19 salgını, bireylerden ticarethanelere, KOBİ'lerden holdinglere kadar tüm kesimleri olumsuz etkiledi. Hükümetler ve merkez bankaları, acil destek paketleri ve tarihte benzeri görülmemiş teşviklerle salgının etkilerini asgari düzeyde tutmaya çalıştı.

Türkiye'de de salgının etkilerinin görülmeye başlandığı ikinci çeyrekte hükümet, proaktif adımlarla hem hanehalkına hem de işletmelere destek oldu.

Ülkedeki istihdamın üçte ikisini, ihracatın yarıdan fazlasını, cironun yaklaşık yüzde 65'ini ve ithalatın üçte birini temsil eden KOBİ'ler, salgından en çok etkilenen kesimin başında geldi.

Hükümet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve diğer kurumlar, aldıkları kararlar ve açıkladıkları destek paketleriyle KOBİ'lerin gelir ve nakit akışının bozulmamasını, istihdamın devamlılığını ve üretimin sürdürülebilirliğini sağladı.

Alınan proaktif önlemler ve geniş politika seti ile KOBİ'ler uygun vade ve maliyetle finansmana erişirken, çarkların da durmasının önüne geçildi.

Salgın döneminde Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet limitlerinin artırılması, kısa çalışma ödeneği, kredi yapılandırması, ilave limit açma, kredi taksit ertelenmesi, kredilerde ödemesiz dönemler başta olmak üzere pek çok destek paketi ve uygulama devreye alındı.

KOBİ kredileri 840 milyar liraya dayandı

KOBİ'lere salgın döneminde verilen finansman desteği verilere de yansıdı. AA muhabirinin BDDK verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 sonunda 611,3 milyar lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, geçen yılın sonunda 4 milyar lira artarak 615,4 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde KOBİ kredilerindeki artış 47,2 milyar lira düzeyinde oldu. Salgının ülke geneline yayıldığı ve kısıtlamaların artırıldığı ikinci çeyrekte KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırıldı. İkinci çeyrekte KOBİ kredilerinin bakiyesi bir önceki çeyreğe göre 2 kat artış gösterdi. KOBİ kredilerindeki artış, yılın ilk 6 ayında 192,6 milyar lira oldu.

Tedbirlerin alınması ve destek paketlerinin en etkili olduğu nisan ayında KOBİ kredileri bakiyesi yaklaşık 100 milyar lira yükseldi. Üçüncü çeyrekte normalleşme adımları ve sıkılaştırma adımlarının etkisiyle KOBİ kredilerindeki artış hızı yavaşladı.

KOBİ kredilerindeki artış 8 aylık dönemde 222,5 milyar lira olurken, kredi bakiyesi de 837,9 milyar liraya yükseldi.


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